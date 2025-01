Unes igualades nominacions a 'GH DÚO' donen un tomb a la casa

La sortida d'Álex Ghita ha donat un gir a la casa. L'exnòvio d'Adara Molinero era l'objectiu principal d'una gran part de les nominacions dels seus companys. De fet, aquesta era la seva tercera expulsió consecutiva de la qual ja no s'ha pogut salvar. Sense ell pel mig, les nominacions han pres un rumb diferent que podria canviar la trajectòria del concurs.

Abans de les nominacions, les parelles s'han enfrontat a una prova d'immunitat "planetària". Els duos han hagut de transportar tres maquetes de naus espacials amb el nas. El primer a aconseguir-ho, aconseguiria la immunitat, la suite i un poder especial a utilitzar en les nominacions.

Els guanyadors d'aquest poder especial han estat Sergio Aguilera i Manuel Cortés, que han aconseguit completar la prova en tan sols 28 segons. Els següents més ràpids han estat Dani Santos i María Sánchez. Tot i que han aconseguit un bon temps (39 segons), es queden sense els beneficis i podran ser nominats com la resta. Com a part del trio, Marieta Díaz també forma part de l'equip guanyador.

Tot i que el trio esperava que tots rebessin la immunitat, Carlos Sobera els ha sorprès anunciant que només un d'ells l'obtindria. I que qui ho decidiria serien els seus companys. Amb una votació ràpida, Marieta Díaz s'ha convertit en la immune de la gala amb 8 vots. Només Javi Mouzo s'ha oposat a la decisió, assegurant que preferia Sergio Aguilera per "portar la contrària".

Unes nominacions molt igualades

| Mediaset

María Sánchez i Dani Santos han estat els primers a nominar, que li han donat un punt a Maica Benedicto i a Óscar Landa. Els tres punts els han donat a Frigenti, de qui asseguren que el "veuen distant".

Els següents han estat Óscar Landa i Maica Benedicto, que li han donat un punt a Jeimy Báez i José María Almoguera, pel comportament d'ella al llarg de la setmana. "No li vaig veure sentit al que em deien", ha admès ella. Els tres punts han anat per a Manuel Cortés i Sergio Aguilera a causa de l'enfrontament que ambdós mantenen amb el primer.

Torn de Jeimy Báez i José María Almoguera, que han donat un punt als exconcursants de 'GH 10. Els tres punts han anat per a Miguel Frigenti perquè, segons el fill de Carmen Borrego, "no m'agraden les seves formes".

| Mediaset

Romina Malaspina i Javi Mouzo han nominat al bàndol dels "famosos", amb un punt per a Jeimy Báez i José María Almoguera, mentre que la seva puntuació més alta ha anat per a Manuel Cortés.

"Ha entrat com un miura i no m'ha agradat gens", ha explicat Miguel Frigenti quan li ha donat els tres punts a Manuel Cortés i Sergio Aguilera. El punt ha anat per Jeimy Báez i José María Almoguera.

El trio ha estat l'últim a nominar, que li ha atorgat el punt "per estratègia" a Maica Benedicto i a Óscar Landa. Els tres punts han anat per a Miguel Frigenti, a qui qualifiquen de ser "el cap de l'altre grup".

Després d'unes empatades nominacions, en què els bàndols han estat més units que mai, la llista de nominats està composta per Maica Benedicto, Óscar Landa, Miguel Frigenti, Manuel Cortés, Sergio Aguilera, Jeimy Báez i José María Almoguera. No obstant això, amb el poder especial, el trio ha decidit que Javi Mouzo s'uneixi a la llista.

Aquesta setmana és decisiva, ja que més de mitja casa s'enfronta a la decisió de l'audiència, que tindrà el poder de decantar la balança cap al bàndol dels 'coneguts' o el dels 'famosos'.