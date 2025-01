Audiències: 'Caiga quien Caiga' baixa a Telecinco contra l'estupend 'Lo de Évole'

La nova temporada de 'Lo de Évole' baixa en audiències a laSexta, però segueix amb un estupend 9,4% i 1.260.000 televidents. També baixa 'Caiga quien Caiga', que punxa a Telecinco amb un 8,4% i 997.000 seguidors: puja al 10,7% entre els espectadors de 25 a 44. Just després, 'GH DÚO' puja en audiències en late night fins a un 11,4% i 648.000.

D'aquesta manera, el lideratge en audiències de la nit és per a 'Asalto al Poder' amb un bon 10,4% de quota i 1.147.000 seguidors. 'Una nueva vida' puja lleugerament fins a un 11,3% i 1.012.000 fidels. 'Cuarto Milenio' baixa en audiències a Cuatro a un bon 6,9% i 783.000 televidents. A La 2, 'Imprescindibles' destaca amb un 4% i 548.000 seguidors i 'Versión Española' es queda en un 3,4% i 328.000.

Per la seva banda, 'Fiesta' cau en audiències a Telecinco fins a un fluix 8,5% i 909.000: assoleix pics per sobre de l'11%. 'La Roca' no destaca a laSexta amb tan sols un 4,1% de quota i 427.000: comença en un 2,6% i acaba per sobre del 6%. Per la seva banda, 'Aquí la Tierra' aconsegueix màxim dominical amb un 13% i 1.546.000 a La 1: puja al 15,5% en target comercial.

| Mediaset

Al matí, la final de la Supercopa femenina aconsegueix 465.000 espectadors de mitjana i el 8,6% de quota a La 2. Estupendes dades per al matí de Cuatro: 'Volando Voy' triomfa amb un 10,6% i 372.000. 'D Corazón' amb Anne Igartiburu i Jordi González es queda en un 7,4% i 612.000 seguidors a La 1.

'La Ruleta de la Suerte' lidera el migdia en audiències amb distància amb un 17% i 1.402.000 des d'Antena 3. Obté el minut d'or a les 14:57 amb 2.201.000 espectadors i 22,8% de quota. La primera edició d'Antena 3 Noticias 1 és l'informatiu més vist del dia amb 2.017.000 espectadors únics juntament amb un 19,8%.

La 1 lidera el diumenge en audiències

La 1 lidera en audiències el diumenge 26 de gener amb un 10,4% de share. Es queda molt a prop Antena 3 amb un 10,2%, mentre que Telecinco està lluny amb un 8,4%. Per la seva banda, Cuatro amb un 6,9% supera laSexta, que es queda en cinquena posició amb un 5,1%.

El 60,7% de la població d'Espanya va veure la televisió aquest dissabte, el que suposa més de 28,5 milions d'espectadors. El consum es dispara fins a les 3,3 hores per persona.