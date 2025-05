El nou personatge que arriba a 'Sueños de Libertad' per substituir Alain Hernández

'Sueños de libertad', la sèrie més vista de la televisió, incorpora a Oriol Tarrasón a les files del seu destacat elenc. Oriol Tarrasón interpretarà a Gabriel, nebot de Damián amb el qual mai ha tingut relació. Aquest torna a Toledo amb un objectiu fosc.

D'aquesta manera, Gabriel és fill de Bernardo, únic germà de Damián amb el qual no es parla des de fa molts anys després d'haver estat desheretat i haver emigrat a Mèxic. Gabriel és un home atractiu, carismàtic, elegant i molt agradable en el tracte. Dels que mai perden la compostura i tot ho demanen si us plau, encara que estigui llançant el major dard o mantenint la conversa més agra.

La distància entre els germans, Bernardo i Damián, va fer que Gabriel no conegués els seus parents encara que sí sap de la seva existència. El cas d'un client al qual representa el porta a Toledo i Gabriel, que ha sabut de la mort de Jesús en dies previs, s'acosta amb l'excusa de presentar les seves condolences a la família. Però el cert, és que Gabriel arriba a Toledo amb un objectiu molt més fosc...

| Atresmedia

D'aquesta manera, Oriol Tarrasón se suma al repartiment de 'Sueños de libertad' per interpretar a un dels grans protagonistes d'aquesta nova etapa. Amb aquesta incorporació, la ficció reforça el seu elenc amb un actor de llarga trajectòria i gran reconeixement per part del públic. I és que Oriol Tarrasón és un rostre familiar per als espectadors d'Antena 3 en formar part de ficcions com 'Amar es para siempre', 'El Nudo', 'Bandolera' o 'El Internado'.

La seva arribada a 'Sueños de libertad' marca l'inici de noves trames que prometen sorprendre els espectadors i seguir elevant el nivell d'una sèrie que no deixa de créixer en èxit i seguiment.

En audiències, durant el mes d'abril, 'Sueños de libertad' va ser la sèrie més vista del mes amb un 13,2% de quota i 1.163.000 seguidors. La ficció va ser líder imbatible un mes més, superant els seus competidors per +4,5 i +4,8 punts. 'Sueños de libertad' va superar cada dia els 2 milions d'espectadors únics