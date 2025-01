Audiències: 'Late Xou con Marc Giró' lidera amb baixada encara que continua per sobre de 'GH DÚO'

'Late Xou con Marc Giró' baixa 1,7 punts, però continua líder en audiències a La 1 amb un 11,7% i 1.033.000: puja a un 18,1% de quota en el target 25-44. La nova setmana de 'GH DÚO: Límite 48 Horas' baixa i continua com a tercera opció en audiències amb un 10,5% i 654.000 fidels. El reality, que cau en el seu express a un 6,9% i 895.000, supera el 16% en la seva part final.

El nou capítol de 'Renacer' es manté en un 11,8% i 939.000 televidents a Antena 3. La nova temporada de 'Batalla de Restaurantes' amb Alberto Chicote marca un correcte 5,5% i 525.000 fidels a laSexta: destaca amb un 8% en espectadors de 25 a 44 anys. Pot amb 'Código 10' baixa a un 5,8% i 370.000 fidels a Cuatro: puja a un 6,3% en el públic entre 25 a 44 anys.

En el access prime time, 'El Hormiguero' lidera el dimarts amb un estupend 14,9% i 1.954.000 espectadors. Deixa en segona posició a 'La Revuelta' amb un 12,8% i 1.683.000: registra un 21,5% en el target 25-44. En franja de coincidència, entre les 21:55h i les 23:07h, 'El Hormiguero' (14,9% i 1.954.000) també guanya a 'La Revuelta' (12,9% i 1.699.000).

'El Diario de Jorge' continua sense funcionar en audiències

'El Diario de Jorge' continua sense funcionar a Telecinco amb un 8,2% i 752.000: supera el 10% en els seus minuts finals. 'Sueños de Libertad' lidera en audiències la sobretaula con un estupend 13,7% i 1.280.000. 'La Promesa', per la seva banda, lidera amb un gran 13,8% i 1.156.000 seguidors a La 1.

| Atresmedia

'TardeAR' puja a un 9,1% juntament amb 782.000 telespectadors des de Telecinco. No pot amb 'Y ahora Sonsoles', que lidera en audiències amb un 11% de quota juntament amb un 953.000. 'Todo es Mentira' aconsegueix màxim anual amb un 7,3% i 661.000.

'Pasapalabra' continua arrasant amb un gran 17,6% i 1.905.000 fidels des d'Antena 3: aconsegueix el minut d'or a les 21:03h amb 2.868.000 seguidors i un 24,1%. 'Reacción en Cadena' continua fluix amb un pobre 8,1% i 851.000 fidels a la tarda de Telecinco. 'Aquí la Tierra' aconsegueix màxim de temporada amb un estupend 12,1% i 1.344.000 fidels.

'La Hora de La 1' lidera la seva franja amb un estupend 16,3% i 347.000: suma un 2,2% i 47.000 espectadors al canal 24 Horas. 'Vamos a ver' torna a liderar la franja matinal amb un 14,1% i 446.000 seguidors: puja al 18,6% en target comercial.

Antena 3 lidera el dimarts en audiències

Antena 3 lidera en audiències en la jornada del dimarts 21 de gener amb un 13,9% de share. La 1 aconsegueix la segona posició amb un estupend 10,1%, mentre Telecinco es queda en un 8,9% com a tercera. laSexta amb un 7,1% torna a estar un dia més per sobre de Cuatro, que tanca la llista amb un 5,6%.

Aquest dimarts, 28 milions de persones van veure la televisió, el que suposa el 59,6% de la població. La mitjana de visionat es va situar en els 177 minuts per persona al dia.