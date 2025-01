Preocupació a Telecinco després de les audiències amb 'El Diario de Jorge' i 'TardeAR'

Telecinco segueix sense aixecar el cap en audiències amb l'inici de 2025. La cadena està vivint la seva pitjor crisi, que sembla no tenir fi. I és que, a l'espera dels primers moviments del nou director de continguts, Telecinco ha caigut en audiències aquest dilluns 20 de gener amb la seva programació a la tarda.

Els mals de cap comencen amb 'El Diario de Jorge', que des de la seva estrena a l'estiu no ha aconseguit fer-se un lloc a la graella. Movent-se en la seva línia habitual, el programa de Jorge Javier Vázquez ha marcat un 7,7%, 725.000 fidels i 1.779.000 espectadors únics. Això sí, l'espai compta amb una corba ascendent, en començar en un 6,6% per acabar en el 10% de quota.

Cal destacar que tot apunta que 'El Diario de Jorge' serà dels primers formats que cauran de la graella diària de Telecinco en les pròximes setmanes. La seva continuïtat s'ha posat en dubte en els últims mesos en diverses ocasions, encara que la decisió final sobre el seu futur i la nova aposta es va deixar per a Alberto Carullo.

| Mediaset

Just després, 'TardeAR' no aixeca el cap i cau a un dels seus pitjors resultats històrics. Malgrat la corba ascendent d''El Diario de Jorge', el programa d'Ana Rosa Quintana marca un pobre 7,7% i 695.000 fidels. Un resultat insostenible per a la tarda de Telecinco, lluny del seu rival directe, 'Y ahora Sonsoles' (11% i 1.004.000) a Antena 3.

D'aquesta manera, la tarda la tanca 'Reacción en Cadena', que també manté les audiències dels dos anteriors formats. El concurs d'Ion Aramendi marca un escuet 7,9% de quota de pantalla amb 894.000 fidels. També segueix molt lluny del seu rival directe, 'Pasapalabra' (18,7% i 2.141.000), i també està per sota que 'Aquí la Tierra' (11,4% i 1.340.000).

Malgrat tots aquests resultats, Telecinco encara té un dia per sobre de les seves audiències habituals en mediar un 9,7%. L'única alegria de la cadena és en prime time amb 'La Isla de las Tentaciones', que ha pujat a màxim amb un fantàstic 16,6% de quota i 1.304.000 espectadors. El reality, que ha pujat en el seu express amb un 11,5% i 1.560.000, també ascendeix al 42,8% en el target 13-24 i al 27% entre el públic de 25 a 44 anys.