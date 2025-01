L'última decisió de Telecinco amb 'GH DÚO' que afecta directament Ion Aramendi

Bones notícies per als seguidors de 'GH DÚO'. Després que Telecinco decidís reduir el debat dominical del reality, presentat per Ion Aramendi, ara ha decidit ampliar la seva aposta amb una nit extra. Serà en l'access prime time del dimecres quan el presentador es posi al capdavant de l''Última Hora' de 'GH DÚO'.

Cal destacar que aquesta decisió s'ha pres després de les males audiències de 'Next Level Chef', que fins ara començava a les 22h i ara es retardarà a les 23h. En la seva estrena, el concurs de Blanca Romero va punxar amb un escuet 8,1% i 641.000 fidels, amb un pobre 6% i 782.000 en el seu express. No obstant això, en la seva segona setmana, 'Next Level Chef' va baixar encara més fins a un 5,5% i 447.000 espectadors, baixant en l'access a un 5,3% i 678.000 televidents.

D'aquesta manera, Telecinco tornarà a apostar per l''Última Hora' de 'GH DÚO', ara amb Ion Aramendi. La cadena també va comptar amb aquest espai a la tardor durant l'emissió de 'Gran Hermano', però amb Laura Madrueño. No obstant això, el reality tampoc va aconseguir grans audiències, sent la cinquena opció de la seva franja en moure's al voltant del 6% de quota de pantalla.

| Mediaset

Per tant, Ion Aramendi presentarà tres nits de 'GH DUO', tenint en compte que també està al capdavant del debat dominical, que ara comença a les 23:30h i del 'Limite 48 Horas'. Això se suma al seu paper a 'Reacció en Cadena' de dilluns a divendres a les 20h a Telecinco. Per la seva banda, Carlos Sobera segueix al capdavant de les gales de 'GH DÚO' els dijous, alhora que manté el seu rol a 'First Dates' de Cuatro.

Sense cuina, llits, gimnàs, assecadors i planxes de cabell... Aquest dimarts, la casa de 'GH DÚO' es buidarà en el marc de la nova prova setmanal, en la qual els seus habitants hauran d'esforçar-se i pagar un preu si desitgen anar recuperant aquests elements. A més, tindrà lloc la salvació d'un nou nominat: Àlex Ghita, Maica Benedicto, Manuel Cortés o Miguel Frigenti. Finalment, Àlex Ghita serà el següent a compartir la seva corba de la vida a 'GH DÚO'.