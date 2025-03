Les audiències d'ahir deixen clar si RTVE ha encertat o no cancel·lant 'La Moderna'

Les tardes de La 1 han arrencat una nova etapa, que culminarà el pròxim mes d'abril amb la renovació completa amb l'arribada d'un nou magazín en directe. Mentrestant, el canvi més significatiu ha estat el moviment d'horaris de les sèries diàries. Des d'aquest dilluns 3 de març, 'Valle Salvaje' s'ha emès a la sobretaula, donant pas a una versió reduïda de 'La Moderna' en la que és la seva última setmana.

Després d'un any i mig d'emissió a la sobretaula de La 1, 'La Moderna' s'acomiadarà dels espectadors aquest divendres 7 de març. Ho fa, a més, amb grans dades d'audiències, que posen en dubte la decisió que RTVE ha pres cancel·lant-la. Tanmateix, és força habitual que els productes, i encara més les sèries, millorin els seus resultats a pocs dies de ser retirats de les graelles.

D'aquesta manera, 'La Moderna' ha donat la sorpresa aconseguint aquest dilluns 3 de març el seu màxim històric amb un 11,9% de quota de pantalla i superant el milió d'espectadors. De fet, la sèrie és líder de la seva franja contra 'Y ahora Sonsoles' i 'Tardear'. A més, està 1,4 punts per damunt de la mitjana diària de La 1, que ha estat segona amb un 10,5% de quota.

Just després, en un horari una mica posterior a l'habitual, 'La Promesa' també ha liderat la seva franja amb un 13,7% de share i una mitjana de 1.129.000 espectadors. No ha tingut la mateixa sort 'Valle Salvaje', que empitjora la franja de sobretaula amb un 8% de quota i 740.000 fidels. Tanmateix, la sèrie, que acumula 1,5M d'espectadors únics, es manté en els seus registres en el seu anterior horari a les 18:30h.

Per la seva banda, també ha empitjorat la franja 'El Cazador' amb la seva primera entrega al mitjar un 6,9% i 569.000 televidents. Tanmateix, la segona, en el seu horari habitual, puja a un 8,8% i 850.000. Finalment, 'Aquí la Tierra' tanca la tarda com a segona opció de la franja amb un estupend 12,7% de share i 1.411.000 telespectadors.

Així és el capítol de 'La Moderna' aquest dimarts

En el nou capítol de 'La Moderna', aquest dimarts, Trini finalment ha decidit quedar-se a Madrid i deixar que Leonora se'n vagi sola. Una decisió d'última hora que farà que la seva vida canviï per sempre. Mentrestant, a 'La Moderna', reben una vella coneguda, Lucía, l'exdona de Pietro, que torna a Madrid buscant conèixer el seu nét, Pedrito.

Per la seva banda, Pepita segueix reclosa en una casa de camp esperant el retorn d'Emiliano. El que no sap és que el seu estimat no apareixerà sol, ho farà amb Jerónimo i temerà que tots els seus secrets esclatin pels aires.