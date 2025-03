La decisió d'última hora de Bárbara Mestanza que dona un gir de 180º a 'La Moderna'

Trini, personatge de Bàrbara Mestanza, ha pres una decisió després de la marxa de Leonora. Aquest dimarts 4 de març, a les 17:05h, els seguidors podran gaudir d'un nou capítol de 'La Moderna' en la que és la seva última setmana d'emissió. Aquesta tercera temporada de la sèrie de La 1, a més, està protagonitzada per Lola Marceli, Jesús Mosquera o Miguel Hermoso.

Recordem que, en el capítol anterior, Iván, Paula i Rodrigo van descobrir els plans d'Emiliano, però era massa tard, per a Maruja, però també per a Pepita. Agustín els va explicar a les noies que Ramallo havia marxat. Una trista notícia que els va costar superar, però que es va unir a una pena molt més gran, la marxa de Celia.

A més, Marcelina va intentar animar a Cañete perquè reunís el valor i portés a terme la seva proposta de matrimoni a Teresa. No obstant això, no ho va tenir fàcil. Per últim, Jerónimo, un fidel treballador d'Emiliano, va arribar per acabar amb la vida de Fermín.

| RTVE

Cal destacar que, en audiències, 'La Moderna' segueix en alça just abans del seu gran final, que serà aquest mateix divendres 7 de març a la tarda de La 1. Recordem que la ficció va registrar al febrer el seu segon millor dada mensual. Va promediar un 9,4% de quota, 797.000 espectadors, i 1,6 milions de contactes únics, sent segona opció de la seva franja.

Què passarà en el capítol de dimarts de 'La Moderna'?

En el nou capítol de 'La Moderna',Trini, personatge de Bàrbara Mestanza, finalment ha decidit quedar-se a Madrid i deixar que Leonora marxi sola. Una decisió d'última hora que farà que la seva vida canviï per sempre. Mentrestant, a 'La Moderna', reben una vella coneguda, Lucía, l'exdona de Pietro, que torna a Madrid buscant conèixer el seu nét, Pedrito.

Per la seva banda, Pepita segueix reclosa en una casa de camp esperant el retorn d'Emiliano. El que no sap és que el seu estimat no apareixerà sol, ho farà amb Jerónimo i temerà que tots els seus secrets explotin pels aires.