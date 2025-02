La 1 anuncia un canvi important que afecta 'El Cazador' abans de la seva cancel·lació

Notícies inesperades per a l'emissió de 'El Cazador' a La 1. El passat mes de novembre, l'ens públic va decidir no renovar el concurs presentat per Rodrigo Vázquez que s'emet a les tardes. Després de cinc anys en emissió, la despedida de 'El Cazador' estava prevista per al pròxim mes d'abril, encara que sembla que podria arribar abans.

I és que La 1 ha anunciat un canvi inesperat en la seva programació que afecta tota la tarda. Les úniques dues apostes que amb prou feines veuran afectada la seva durada seran 'La Promesa' i 'Aquí la Tierra'. No obstant això, la resta de formats tindran canvis importants, com el salt de 'Valle Salvaje' a la sobretaula o la reducció de minuts de 'La Moderna' a partir del pròxim dilluns 3 de març.

Després d'aquests moviments en els serials, l'emissió de 'El Cazador' es doblarà des de la pròxima setmana per reduir les seves setmanes d'emissió. D'aquesta manera, a partir de dilluns, hi haurà doble entrega diària de 'El Cazador', a les 18:35h i a les 19:30h. Es tracta d'alguna cosa que no és nou per als espectadors, ja que durant gairebé un any, fins a l'arribada de 'Valle Salvaje', ja hi va haver doble entrega a La 1.

| RTVE

Recordem que 'El Cazador' deixarà la tarda per deixar el seu espai a un nou magazín: "Hem detectat la necessitat històrica des de fa més d'una dècada que La 1 compti amb un contenidor diari en directe. Agruparà l'entreteniment, però també temes i continguts de servei públic amb molt d'humor, sentit de la diversió, però també responsabilitat de sentit de servei públic", explicava Sergio Calderón, director de TVE, a 'RTVE Responde'.

"Comptarem amb cares conegudes, però també algunes menys i apostarem per rostres de la casa que acompanyaran en aquest contenidor diari en directe. Encara estem forjant-lo i ultimant detalls", afegia el directiu. Tot i que Sergio Calderón no ho va confirmar, els directius de Fabricantes Studios ('Sálvame', 'Ni que fuéramos') ja han confirmat que estan treballant en aquest nou format que s'estrenarà previsiblement a l'abril.