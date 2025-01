Audiències: 'El Desafío' arrasa en el seu estrena i deixa en segona opció a 'De Viernes'

'El Desafío' arrasa en audiències amb l'estrena de la seva cinquena temporada en obtenir un 17,3% i 1.817.000 seguidors. El programa de Roberto Leal a Antena 3, que congrega 4,2M d'espectadors únics, millora lleugerament l'estrena de la seva anterior temporada. Deixa en segona posició a 'De Viernes' amb un fluix 10% i 851.000 amb l'entrevista a Ángel Cristo JR.

La pel·lícula "El secreto de una obsesión" no funciona amb un escuet 8,6% i 1.015.000 seguidors a La 1. 'El blockbuster: A sangre fría' a Cuatro aconsegueix un bon 7,5% i 872.000 televidents. Finalment, 'laSexta Columna' (5,5% i 671.000) i 'Equipo de Investigación' (5% i 588.000) no destaquen en audiències.

'El Diario de Jorge' no funciona a la sobretaula de Telecinco

'El Diario de Jorge' continua sense funcionar en audiències a un 7,8% i 701.000 espectadors. No obstant això, 'Sueños de Libertad' lidera la seva franja amb un estupend 13% i 1.185.000 televidents des d'Antena 3. 'La Promesa' lidera la tarda com la sèrie més vista del dia amb un estupend 15,1% i 1.239.000 a la tarda de La 1.

| Atresmedia

'TardeAR' baixa a un 8,4% juntament amb 700.000 telespectadors des de Telecinco. No pot amb 'Y ahora Sonsoles', que lidera amb un fluix 9,7% de quota juntament amb un 819.000.

'Pasapalabra' de Roberto Leal lidera en audiències amb un gran 17,7% i 1.776.000 seguidors a Antena 3: aconsegueix pics per sobre del 24%. 'Reacción en Cadena' es queda en un mal 8,1% i 804.000 fidels a Telecinco. A més, 'Aquí la Tierra' funciona en audiències amb un bon 10,5% i 1.076.000 fidels.

El dia arrenca bé per a 'Aruser@s' amb un 15% i 321.000 des de laSexta: puja a un gran 21,7% en target comercial. 'La Ruleta de la Suerte' arrasa amb un 22,7% juntament amb 1.621.000 seguidors a Antena 3: acaba en un 28% en els seus últims minuts. Antena 3 Notícies 1 és el més vist del dia amb un grandiós 23,7% i 2.213.000.

Antena 3 continua líder del divendres en audiències

Antena 3 lidera en audiències en la jornada del divendres 10 de gener amb un 14,2% de share. La 1 amb un 9,1% està per sobre de Telecinco que es queda en un 8,9%. Per la seva banda, laSexta amb un estupend 6,8% està per sobre de Cuatro, que tanca la llista amb un 6%.