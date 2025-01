Confirmada la pitjor de les notícies sobre el futur de 'La Moderna' a la tarda de La 1

El futur de 'La Moderna' a la graella de TVE ja està decidit: la ficció d'època arribarà a la seva fi en els pròxims mesos. La sèrie ha experimentat un notable increment d'audiència, assolint el seu màxim recent amb un 10,9% de quota i un milió d'espectadors. No obstant això, la cadena pública ha optat per cancel·lar definitivament 'La Moderna' de la seva sobretaula.

Segons ha publicat en exclusiva El Confidencial, 'La Moderna' es troba actualment en els seus últims dies de rodatge, que conclouran la pròxima setmana. No obstant això, els capítols ja gravats se seguiran emetent fins aproximadament a l'abril, depenent del ritme d'emissió. Els responsables asseguren que el desenllaç serà satisfactori per als seguidors, amb totes les trames tancades i evitant la sensació d'un final abrupte.

Malgrat la seva millora en xifres després de l'estrena de la seva tercera temporada, que va portar noves incorporacions al elenc com Miguel Hermoso, Lola Marceli, Jesús Mosquera i Diana Palazón, la decisió de TVE ha estat ferma. Fins i tot els intents de pressió per part d'actors com Miguel Hermoso i Miguel Ángel Muñoz, que van mobilitzar el hashtag #RenovacionLaModerna per demanar una quarta temporada, no van aconseguir revertir la resolució.

| RTVE

El final de 'La Moderna' s'emmarca en una pròxima reestructuració de continguts que prepara la cadena pública en la seva franja vespertina. Juntament amb aquesta sèrie, també es dirà adéu a 'Valle Salvaje', les audiències de la qual no han assolit les expectatives des del seu estrena, i el concurs 'El Cazador', que també té assegurada la seva continuïtat fins al mes d'abril. Per tant, tan sols 'La Promesa' i 'Aquí la Tierra' tenen confirmat el seu futur a la tarda de La 1.

Encara que sorprèn que una ficció amb tendència a l'alça sigui cancel·lada, l'enfocament de la corporació sembla estar més alineat amb explorar formats innovadors que atraguin a una audiència més àmplia. Mentrestant, els seguidors de 'La Moderna' tindran fins a la primavera per gaudir dels capítols restants. Podran acomiadar-se d'una sèrie que, durant any i mig, ha enganxat a milers d'espectadors.