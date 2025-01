'Sueños de Libertad' dona la sorpresa amb un retorn que fa un gir de 180º a les trames

'Sueños de Libertad' anuncia un esperat retorn que els seguidors no esperaven, just quan María revela el seu embaràs. Es tracta de Rubén Bernal, que torna en un moment crucial per a la sèrie. La reaparició de Víctor, el seu personatge, amenaça amb desestabilitzar encara més els complicats vincles entre María (Roser Tapias), Andrés (Dani Tatay) i Begoña (Natalia Sánchez).

En els episodis de 'Sueños de Libertad' que s'emetran entre el 13 i el 20 de gener, Andrés, influenciat pels sentiments que encara alberga cap a Begoña, pren la decisió de donar una nova oportunitat al seu matrimoni amb María. Creu que el nadó en camí pot oferir-los l'estabilitat que tant anhelen.

Mentrestant, Begoña opta per centrar-se en Julia (Amanda Cárdenas) i continuar vivint a la casa dels De la Reina,tot i que la seva nul·litat matrimonial sembla estar encaminada. No desistirà en la seva intenció d'obtenir la llibertat, encara que promet no allunyar-se de Julia. Fins i tot amenaça amb explicar-li tota la veritat a la nena de 'Sueños de Libertad' si Jesús intenta separar-les.

| Atresmedia

D'altra banda, María sembla estar aconseguint el somni que tant desitjava, malgrat les advertències de Gema sobre la fragilitat de la seva situació. No obstant això, el seu "gairebé" perfecte pla comença a trontollar amb l'arribada de Víctor. Aquest torna a Toledo després de l'última trucada de María, en la qual li confessava que el seu matrimoni estava a la vora de l'abisme

L'embaràs, que ho va canviar tot per a María, la va portar a tallar la relació amb Víctor. Una decisió que ell no comprèn i que desperta les seves sospites, portant-lo de tornada a la casa dels De la Reina. Ara, María s'enfronta a un desafiament gairebé impossible: convèncer Víctor que el nadó que espera no és seu, sinó d'Andrés.

Aquest 2024, 'Sueños de libertad' davant 1.211.000 i un 13,2% de share, ha estat la segona sèrie més vista de la televisió, convertida en la revelació de l'any. És la sèrie diària més vista, aconseguint 2,1 milions d'espectadors únics, sent líder invicte cada mes i en el 96% de les seves emissions. Avantatja els seus competidors en 5,4 i 4,3 punts respectivament.