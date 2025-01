Ana Garcés conquereix els fans de 'La Promesa' amb unes imatges mai vistes

El casament de Jana i Manuel a 'La Promesa' continua donant de què parlar. Després de l'èxit de la seva emissió en prime time, Ana Garcés, protagonista de la sèrie, ha sorprès els seus seguidors a Instagram compartint una col·lecció d'imatges inèdites del rodatge. Un emotiu enllaç, emès entre els episodis 499 i 500, que es va poder veure en una nit especial a La 1, que va triomfar liderant amb un 15,5% de share.

"Tenia taaaaantes ganes de pujar aquestes fotos…!!! Espero que el capítol us hagi agradat i hàgiu sentit una miqueta l'amor que li vam posar", va expressar Ana Garcés en la seva publicació, emocionant els seguidors de 'La Promesa' que han seguit de prop la història d'amor entre Jana i Manuel.

En la seva publicació, Ana Garcés també va dedicar unes paraules d'agraïment a Amanda Marugán, coach d'interpretació de 'La Promesa': "Gràcies sempre per ser companya i fotògrafa meravellosa". Marugán, per la seva banda, va respondre amb afecte: "Gràcies a tu per deixar que entri, jugui i gaudeixi tant de la meva feina al teu costat".

| @anagarcesd

Les imatges mostren moments únics darrere de càmeres durant el rodatge a l'església de Nuestra Señora de la Asunción de Chinchón, Madrid, el passat mes d'octubre. En elles es pot apreciar el repartiment abrigat contra el fred mentre assagen les escenes o envoltats de càmeres durant la cerimònia. Malgrat les baixes temperatures i les llargues hores de gravació, no van faltar rialles i complicitat entre els actors, destacant la bona sintonia que caracteritza l'equip de 'La Promesa'.

Aquest esperit de companyonia no només enforteix el repartiment, sinó que també aconsegueix traspassar la pantalla, permetent que els espectadors connectin de manera especial amb els personatges i les seves històries. És aquesta química una de les claus de l'èxit continuat de 'La Promesa'.

| @anagarcesd

El casament de Jana i Manuel no només marca un moment icònic en la trama, sinó que també suposa un punt d'inflexió. Els seguidors han gaudit del desenllaç esperat d'una relació que semblava impossible, però ara el futur de Jana com a part de la família Luján es perfila ple de tensions. Amb Cruz declarant obertament la guerra a la seva nova nora, el drama està assegurat, prometent capítols que ningú voldrà perdre's.