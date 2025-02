L'as sota la màniga que tenia guardat Orange: Movistar i Vodafone, bocabadats

Cada vegada són més les opcions que els usuaris tenen a l'hora de triar una tarifa de fibra per a les seves segones residències. Tanmateix, entre totes les opcions disponibles, n'hi ha una que es destaca per damunt de les altres: Orange.

Mentre que Movistar i Vodafone intenten captar clients amb propostes interessants, Orange ha jugat la seva carta més forta. Ofereix un preu imbatible i a més amb unes característiques molt atractives.

L'oferta d'Orange que tothom vol

Orange ha llançat una tarifa de fibra per a segones residències que, sens dubte, posa la competència en una situació incòmoda. Per tan sols 9,95 euros al mes, els clients gaudiran de fibra simètrica de 500 Mb. És una velocitat més que suficient per navegar per Internet, treballar a distància o gaudir de sèries i pel·lícules en alta qualitat.

A més, el paquet inclou un telèfon fix amb trucades il·limitades a altres fixos i 1.000 minuts al mes per trucar a mòbils. El que fa que aquesta oferta sigui encara més completa.

La tarifa també inclou instal·lació gratuïta i un router d'última tecnologia, sense necessitat de pagar extra. Després del primer any, el preu de la tarifa puja a 24,95 euros al mes. No obstant això, continua sent una de les opcions més econòmiques per a aquells que necessiten fibra a la seva segona residència.

A més, Orange ofereix una permanència de 12 mesos, un temps raonable si es considera l'excel·lent preu de la seva oferta.

Movistar no compta amb permanència

D'altra banda, Movistar no es queda enrere, però la seva proposta és una mica més cara. La tarifa de fibra per a segona residència de Movistar ofereix fibra simètrica de 300 Mb, una velocitat una mica inferior a la d'Orange. Però igualment adequada per a les necessitats d'una segona residència.

Quant al preu, cobra 15 euros al mes de forma definitiva, cosa que la converteix en una opció més cara que la d'Orange. No obstant això, un avantatge a valorar és que no requereix permanència, cosa que pot ser atractiva per a aquells que només necessitin la fibra per un temps limitat. A més, inclou instal·lació gratuïta i un router Smart WiFi, cosa que assegura una connexió més estable.

Valorar la proposta de Vodafone

Vodafone també té la seva proposta en aquest mercat, però s'allunya de les opcions més econòmiques. Amb internet 4G, Vodafone ofereix una connexió de 150 Mbps il·limitats per 30 euros al mes, cosa que la converteix en l'opció més cara de les tres. A més, com en el cas d'Orange, Vodafone exigeix una permanència d'un any.

Si estàs buscant una opció assequible i completa per a la teva segona residència, Orange és, sens dubte, l'opció més atractiva. La seva tarifa de fibra simètrica de 500 Mb, juntament amb les trucades il·limitades a fixos i 1.000 minuts a mòbils, per només 9,95 euros al mes, és difícil de superar. A més, la seva permanència de 12 mesos ofereix flexibilitat a bon preu.