Bones notícies d'Orange als clients: era molt necessari i estan encantats

En la recerca d'una bona oferta de telecomunicacions, molts usuaris solen centrar-se en factors essencials com el preu o la velocitat de la fibra. No obstant això, en un mercat cada vegada més competitiu, les companyies de telefonia estan entenent que no n'hi ha prou amb aquests aspectes bàsics. Per atraure nous clients es necessita alguna cosa més.

Orange és conscient d'això i ha decidit anar més enllà. D'aquí que ofereixi alguna cosa que, sovint, passa desapercebuda però que podria ser clau a l'hora de decidir-se per un operador. Ens referim sobretot a la seva botiga en línia i a les facilitats de pagament que concedeix.

Encara que les tarifes i la cobertura continuen sent punts importants, cada vegada més usuaris es fixen en altres detalls que marquen la diferència. I en aquest sentit, l'operador taronja ha sabut fer un pas endavant amb una oferta variada de dispositius.

Orange va més enllà del bàsic

No es conformen només amb els típics smartphones. A la botiga en línia d'Orange, els clients tenen accés a una àmplia varietat de productes. Des de mòbils i ordinadors, fins a smart TV, articles de gaming i una extensa gamma de rellotges intel·ligents.

Aquest enfocament és, sens dubte, una carta guanyadora per a molts. I és que facilita un valor afegit que no totes les companyies de telecomunicacions poden igualar. La possibilitat d'accedir a un catàleg de productes electrònics tan divers i d'alta qualitat es converteix en un factor decisiu.

A la seva botiga en línia, els usuaris poden trobar, a més dels dispositius més comuns, productes de gaming, accessoris i dispositius d'àudio. Amplia encara més l'oferta en comparació amb altres companyies de telecomunicacions. Aquesta varietat pot ser especialment atractiva per a aquells que busquen equipar la seva llar amb tecnologia moderna o per als entusiastes dels videojocs i el so.

Un altre dels punts forts que Orange ofereix als seus clients és la seva secció d'outlet. En ella es poden trobar productes a preus més ajustats. Això pot ser una excel·lent opció per a aquells que busquen bones ofertes sense renunciar a la qualitat.

Pagar a terminis els dispositius d'Orange

Però el més interessant és la possibilitat de finançar aquests dispositius. Orange permet realitzar el pagament dels productes adquirits en còmodes terminis. D'aquesta manera es podrà sumar la quota corresponent directament a la factura de la tarifa contractada.

Aquesta opció de pagament a terminis és cada vegada més popular entre els consumidors. Els permet gaudir de tecnologia de qualitat sense haver de fer un desemborsament elevat d'una sola vegada.

Això significa que, en triar Orange, els usuaris no només es beneficien de tarifes econòmiques o d'una connexió estable. També poden accedir a una varietat de dispositius electrònics que abans no haurien considerat. La facilitat per finançar aquests equips fa que el procés de compra sigui encara més accessible, ampliant les possibilitats dels clients.