Santoral d'avui, diumenge 23 de febrer de 2025: Quin Sant se celebra avui?

Aquest diumenge, el Santoral de l'Església Catòlica recorda en especial al patró dels dolors d'oïdes i la disenteria.

Qui va ser Sant Policarpo, el Sant més important del diumenge, 23 de febrer?

El Santoral de l'Església Catòlica recorda aquest diumenge a Sant Policarpo que va néixer al voltant de l'any 69 d.C. a Esmirna, ciutat ubicada a l'actual Turquia. Va ser deixeble directe de l'apòstol Joan, cosa que el connecta amb els primers temps del cristianisme.

Va intentar negociar amb el papa Anicet per unificar la data de festa de Pasqua entre els cristians d'Àsia i els d'Europa.

Es va convertir en un líder prominent en l'Església primitiva exercint un paper crucial en la defensa de la fe cristiana contra les heretgies i desviacions doctrinals de la seva època. Sant Policarpo és conegut per la seva valentia i fermesa en la fe durant les persecucions contra els cristians.

Maniat i preparat per ser incinerat en vida, el governador li va donar una última oportunitat per poder salvar-se. "Declareu que el Cèsar és el Senyor", li va exigir. "Jo només reconec com el meu Senyor a Jesucrist", va respondre Policarpo abans de morir entre les flames.

Finalment va morir a la foguera sota el mandat de l'emperador Antoní Pius.

Policarpo és un nom masculí que procedeix del grec el significat del qual és 'el que produeix molts fruits'. A Espanya aquest dia uns 675 homes podrien celebrar aquest dia el seu sant gràcies a Sant Policarpo.

San Juan Segador

San Juan Segador va ser un monjo italià que va viure al segle XII. Era conegut com 'el segador' per la seva caritat envers els pobres. Proper a la gent, assistia i ajudava els agricultors de la zona, i a més va realitzar diversos miracles.

Beata Rafaela Ybarra de Villalonga

La beata Rafaela Ybarra de Villalonga va ser una mare de família que va pertànyer a l'alta societat de Bilbao al segle XIX. Fundadora de la Congregació dels Sants Àngels Custodis per a la protecció de les joves, ensenyava a aquestes el camí dels preceptes del Senyor.

Altres Sants: el Santoral complet del diumenge 23 de febrer

El Santoral de l'Església Catòlica recorda també la celebració d'aquests altres sants i beats: