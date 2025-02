Dur revés dels clients a Vodafone: si segueixen els passos de Movistar els sortirà car

Vodafone patia fa uns dies una incidència tècnica que deixava a molts usuaris sense poder gaudir d'un dels seus serveis més populars: Vodafone TV. Aquest problema va afectar els clients de la companyia dilluns passat. Des de primera hora de la tarda els usuaris van començar a experimentar dificultats per accedir a la plataforma de televisió.

El que en principi semblava ser una incidència menor, es va allargar diverses hores i es va estendre fins gairebé la nit. Segons el portal Zonamovilidad.es, el problema es va anar recuperant de forma progressiva. Però la indignació dels clients no va passar desapercebuda.

El curiós és que aquest no és l'únic problema que han afrontat els usuaris de Vodafone en els últims dies. A aquesta avaria de Vodafone, s'hi sumen incidents similars de Movistar, que també ha tingut els seus propis contratemps. En aquest cas, els usuaris de l'operador de Telefónica es van queixar de la impossibilitat d'accedir a diverses pàgines web que usen el servei de Cloudflare.

L'incidència de Vodafone va ser més important del que es pensava

L'error de Vodafone va afectar tant aquells que usaven el descodificador, com els que accedien als seus serveis mitjançant la pàgina web o l'app. És a dir, el problema va ser de tal magnitud que va afectar tots els mètodes possibles d'accés als serveis de l'operadora.

El que més ha molestat als usuaris de Vodafone i Movistar és que cap de les companyies oferís explicacions clares sobre el que va succeir. La falta de comunicació i les respostes vagues davant d'aquests errors, han generat encara més enfado entre els clients. Si una companyia no és capaç de donar una explicació sobre el que ocorre, la confiança dels usuaris es veu seriosament afectada.

En el cas de Vodafone, l'error té una explicació tècnica relacionada amb la infraestructura de la companyia. Tot i que Vodafone Espanya opera gairebé de manera independent, continua utilitzant certs serveis proporcionats pel grup Vodafone per a la seva plataforma de televisió.

Segons fonts internes, l'avaria que va afectar Vodafone TV va ser causada per un error de configuració global dins d'aquests serveis. Aquest tipus d'errors en els sistemes globals pot afectar milers d'usuaris. Per tant, no va ser un cas aïllat, ja que també es va deixar notar en altres països.

Movistar i Vodafone han de recuperar la confiança dels clients

Aquest tipus de problemes són molt habituals en el sector de les telecomunicacions. Si Vodafone no pren mesures per corregir aquests errors ràpidament, podria estar seguint el camí equivocat. I ja ho va poder comprovar recentment amb Movistar.

Recordem que, en diverses ocasions, Movistar ha patit greus incidències en la seva xarxa. El que ha generat importants crítiques entre els clients per la seva falta de respostes oportunes.