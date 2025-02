Anunci d'última hora de Movistar: tot canviarà i serà per a millor

Movistar ha anunciat un canvi important per als seus clients que farà que gaudir del seu servei sigui encara més beneficiós. A partir d'ara, els usuaris podran accedir a noves i millors ofertes en fibra i mòbil. El que representa una gran oportunitat per a aquells que busquen qualitat i estalvi.

Aquesta promoció estarà disponible fins al 10 de març, per la qual cosa és el moment perfecte per aprofitar-la. I és que durant dotze mesos l'estalvi estarà garantit.

Les tres opcions de Movistar

En aquesta nova campanya, Movistar ofereix tres opcions que s'adapten a diferents necessitats i pressupostos. Les tres promocions inclouen fibra simètrica, el que significa que la velocitat de descàrrega i càrrega serà la mateixa. Suposa un gran avantatge per als usuaris que necessiten una connexió estable i ràpida.

A més, totes les ofertes compten amb trucades il·limitades a fixos i 50 minuts mensuals a mòbils nacionals. Això fa que millori encara més la relació qualitat-preu. El millor de tot és que aquestes ofertes no inclouen compromís de permanència, el que brinda flexibilitat als clients.

La primera opció és ideal per a aquells que busquen una bona connexió de fibra i una línia mòbil amb una quantitat considerable de dades. Amb aquesta oferta, podràs gaudir de fibra de 300 Mb i una línia mòbil 5G+ amb 50 GB de dades per navegar sense preocupacions. Tot això per un preu mensual de 35,90 euros.

Si necessites més velocitat en la teva connexió, aquesta opció és la indicada. Per només 40,90 euros al mes, obtindràs 600 Mb de fibra, el que és ideal per a llars amb diverses persones. A més, igual que la primera oferta, tindràs una línia mòbil 5G+ amb 50 GB de dades.

La tercera opció és la més completa, ideal per a aquells que busquen el millor pel que fa a velocitat i capacitat. Amb aquesta oferta, tindràs fibra d'1 Gb, el que et permetrà gaudir d'una connexió ultraràpida per a tots els dispositius de la teva llar. A més, comptaràs amb línia mòbil 5G+ amb 50 GB i el preu serà de 45,90 euros al mes.

Movistar confirma que serà temporal

Aquestes tres promocions tenen una durada d'un any, i un cop transcorregut aquest temps, les tarifes canviaran. Després dels 12 mesos, els preus passaran a ser de 50, 54 i 64 euros al mes, respectivament. Encara que els preus pujaran després del primer any, continua sent una oferta molt atractiva per la qualitat que ofereix Movistar.

A més dels avantatges de preu i qualitat, l'operador destaca per oferir una cobertura i atenció al client excepcionals. El que converteix aquestes promocions en una excel·lent opció per a aquells que busquen el millor en telecomunicacions.