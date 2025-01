Movistar, Orange i Vodafone, retratats: el motiu que explica la fuga de clients

Les grans operadores de telecomunicacions com Movistar, Orange i Vodafone estan passant per un moment difícil. Encara que les seves tarifes han pujat recentment, el veritable problema no rau només en aquests augments. Hi ha un altre motiu que preocupa a aquestes empreses, que és la fuga de clients.

Segons un informe de Kelisto, els consumidors estan cada vegada més disposats a migrar cap a altres opcions més econòmiques. De fet, si els clients d'aquestes companyies canviessin d'operador, podrien arribar a estalviar fins a un 75% en la seva factura. Sempre que escollissin el paquet més econòmic del mercat.

Movistar, Orange i Vodafone van augmentar preus entre un 3% i un 5%

La recent pujada de preus anunciada per Movistar, Orange i Vodafone ha estat una de les principals causes de preocupació. Aquestes pujades impliquen un increment mitjà de 2,55 euros al mes en les tarifes. El que al final de l'any pot suposar un augment de fins a 30,60 euros en els paquets de fibra i mòbil.

Aquest increment no ha passat desapercebut per als usuaris. Han començat a analitzar si realment estan obtenint el millor servei pel preu que estan pagant.

L'informe revela dades que haurien de fer pensar a aquestes grans operadores. Aquells clients que es decideixin per canviar d'operador i optar per una opció de baix cost podrien estar estalviant una quantitat significativa.

Per exemple, si un client amb una tarifa bàsica de Movistar, Orange o Vodafone optés pel paquet més barat del mercat, podria estalviar fins a 39,92 euros mensuals. El que equival a un estalvi anual de fins a 479,08 euros. Això és gairebé el que paga un usuari mitjà d'aquests operadors en 16 mesos de factura.

Però les xifres no es queden aquí. Aquelles llars que compten amb una tarifa de fibra, dues línies de mòbil i televisió també estan pagant més del compte. Segons l'informe, aquestes llars podrien estalviar fins a 235 euros anuals si optessin per l'opció més barata disponible al mercat.

Els operadors low cost, l'alternativa econòmica

Una de les alternatives més atractives per als clients insatisfets amb Movistar, Orange o Vodafone són els operadors low cost. Empreses com Digi, Lowi o Pepephone han demostrat ser una opció més econòmica sense sacrificar qualitat de servei. La diferència principal rau en la simplicitat de les seves tarifes i l'eliminació de càrrecs addicionals que les grans solen aplicar.

Si bé han intentat retenir els seus clients amb promocions i ofertes, els usuaris ja no només es fixen en el preu de la tarifa. També en el valor que reben pel que paguen.

Una llar que es canviï d'un operador tradicional a un de baix cost podria veure com la seva factura mensual es redueix considerablement. A llarg termini es tradueix en un estalvi substancial.