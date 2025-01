L'última hora de Vodafone que porta bojos els seus clients: és ara o mai

Vodafone acaba de llançar una increïble oferta per a tots els seus clients de televisió. Aquest mes de gener, la companyia posa a disposició dels seus usuaris una oportunitat única. I és que podran gaudir de continguts exclusius de manera gratuïta.

D'alguna manera permetrà alleujar la famosa costa de gener. Tot això al mateix temps que serà possible gaudir d'una selecció de canals que normalment tenen un cost addicional en la seva plataforma de televisió.

Durant aquest mes de gener, Vodafone ofereix accés sense cost addicional a dos canals molt populars. Solen estar disponibles només a través de paquets premium, com són Calle 13 i AMC Break. Ara, si ja ets client de Vodafone TV, podràs gaudir-los sense haver de pagar més.

Un contingut de qualitat de la mà de Vodafone

El primer canal al qual tindràs accés gratuït és Calle 13, que pots trobar al dial 22 de Vodafone TV. Aquest canal està especialitzat en oferir contingut relacionat amb la ciència-ficció i, especialment, amb la temàtica criminal. Podràs veure produccions com Ley y Orden: Crimen Organizado, Harry Wild i Los casos de Pearl Nolan.

Cal assenyalar que, encara que Calle 13 està disponible gratuïtament aquest mes, normalment és un canal que té un cost addicional. Si desitges gaudir-lo en altres mesos, hauràs de contractar el Pack Documentals de Vodafone. Acostuma a tenir un preu addicional de 8 euros al mes.

No obstant això, al gener, tots els clients de Vodafone TV podran gaudir-lo sense cap càrrec extra. El que suposa una gran oportunitat per conèixer i gaudir d'aquest canal durant tot el mes.

El segon canal que Vodafone posa a disposició dels seus clients durant aquest mes de gener és AMC Break, disponible al dial 23. Aquest canal se centra en continguts de no ficció, oferint històries de personatges i situacions sorprenents. Podràs veure programes com Parejas a la puja, El precio de la historia i Transportes imposibles.

Normalment només està accessible per als clients que contractin algun dels paquets premium de Vodafone TV. Si estàs subscrit a Seriefans, hauràs de pagar 5 euros addicionals cada mes per accedir a aquest canal. I si ets client de Serielovers, el cost és de 14 euros al mes.

No obstant això, aquest mes podràs gaudir d'AMC Break sense haver de pagar extra. Per tant, aquesta oferta pot considerar-se una de les millors oportunitats per aprofitar el contingut exclusiu d'aquesta televisió.

Molts clients de Vodafone s'acabaran convencent

Aquest tipus de promocions són sempre una excel·lent ocasió per provar canals que normalment no formarien part de la teva subscripció. A més, Vodafone ofereix una excel·lent alternativa per als que busquen noves opcions d'entreteniment sense augmentar el cost de la seva factura mensual.

Sense dubte, aquesta és una oportunitat que molts no voldran deixar passar. És molt probable que, després de gaudir del contingut de Calle 13 i AMC Break, molts optin per contractar aquests canals de pagament per seguir gaudint-ne en els pròxims mesos.