La decisió de Movistar no ha agradat gens als clients: ara ja saben què fer

L'inici de 2025 no ha estat el millor per als clients de Movistar Plus+. S'han vist sorpresos per l'eliminació dels catorze canals premium d'AMC. Entre els canals més populars que desapareixen de la plataforma es troben Canal Cocina, Canal Historia, Canal Hollywood, AMC Crime i altres molt apreciats.

Aquesta decisió ha causat gran malestar entre els usuaris. I és que ara han de buscar alternatives si desitgen continuar gaudint dels continguts d'AMC.

Els usuaris de Movistar busquen altres alternatives

Malgrat aquesta decisió de Movistar, els clients no han de resignar-se a perdre els continguts d'AMC. Existeixen diverses alternatives que permeten accedir a aquests canals i continuar gaudint dels seus programes favorits.

La primera alternativa que tenen els clients de l'operador és registrar-se a la web d'AMC. Allà poden veure certs continguts de la xarxa AMC Networks sense cost addicional. Aquesta opció està disponible sota demanda, encara que amb anuncis.

És una solució senzilla i que no requereix cap pagament extra. El que pot ser una bona opció per a aquells que no desitgen gastar més diners en serveis de televisió.

Per als abonats que prefereixen una experiència més premium, existeix l'opció de contractar AMC Selekt. Es tracta d'un servei de subscripció que ofereix accés a una àmplia varietat de contingut exclusiu d'AMC. Està disponible per 3,99 euros al mes a través d'Amazon Prime Video.

Si ja ets subscriptor de Prime Video, aquesta opció pot ser una forma senzilla i econòmica de continuar veient el millor d'AMC.

Per últim, si el que busques és accés complet a tots els catorze canals que Movistar va eliminar, la millor opció és contractar Tivify Premium. Aquest servei ofereix accés a una àmplia gamma de canals de televisió, incloent-hi els catorze d'AMC que ja no estan a Movistar. El cost d'aquesta opció és de 7,99 euros al mes, i pots veure els continguts d'AMC de forma independent a Movistar.

A més, Tivify permet veure els canals en directe o sota demanda, el que ofereix flexibilitat i comoditat als usuaris.

No s'acaba el món a Movistar

L'eliminació dels canals d'AMC a Movistar Plus+ ha estat una mala notícia per a molts dels seus abonats. Però existeixen diverses alternatives per continuar gaudint dels continguts d'AMC.

Des d'opcions gratuïtes fins a serveis de pagament més complets, els clients de Movistar no han de resignar-se a perdre els seus programes favorits. Ja sigui a través de Tivify Premium o la plataforma web d'AMC, els usuaris tenen a la seva disposició diverses formes d'accedir-hi. Sens dubte, aquestes alternatives són una bona manera de continuar gaudint de la programació que fa tan especial a AMC.