Avís urgent d'última hora d'Orange i Vodafone: no s'havia vist res igual

Orange i Vodafone feien recentment un pas històric en el sector de les telecomunicacions. Ambdues companyies han formalitzat la constitució d'una societat conjunta per compartir i monetitzar les seves infraestructures de fibra òptica.

Aquest acord és quelcom totalment novedós i sense precedents. Es tracta d'una col·laboració de gran envergadura entre dos gegants del sector.

La nova societat, creada per Orange i Vodafone, es perfila com un fita en la indústria. Amb aquest acord, ambdues empreses no només busquen millorar la seva competitivitat, sinó també reduir el seu nivell d'endeutament. Quelcom que sens dubte portarà grans beneficis a llarg termini.

La creació d'aquesta xarxa conjunta permetrà optimitzar recursos, eliminar duplicitats i, en definitiva, oferir un servei més eficient als usuaris.

Orange i Vodafone s'avancen als seus rivals

El més destacat d'aquest acord és que la nova societat es convertirà en la major xarxa de fibra òptica d'Europa. Aconseguirà una cobertura de 12,2 milions d'instal·lacions a Espanya. Aquesta xifra converteix la nova empresa en un veritable colós de les telecomunicacions.

Quant a la distribució de la propietat de la nova societat, se sap que Orange tindrà el 50% de les accions. Per la seva banda, Vodafone posseirà el 10%. El 40% restant es destinarà a un inversor que encara no ha estat confirmat, tot i que s'espera que es concreti en els pròxims mesos.

Aquesta estructura de propietat permetrà a ambdues companyies seguir mantenint una influència significativa en el negoci. Alhora que obrirà la porta a un nou jugador que aportarà capital i experiència.

La valoració d'aquesta nova societat s'estima entre 9.000 i 10.000 milions d'euros, la qual cosa reforça la magnitud de l'operació. Aquesta xifra reflecteix no només el valor de les infraestructures de fibra òptica. També el potencial d'ingressos que es generarà en el futur, la qual cosa serà clau per reduir el deute d'ambdues companyies.

Quantiosos beneficis per als operadors

Quant als beneficis d'aquesta operació, s'espera que Orange obtingui 3.200 milions d'euros amb la venda del 40% de la societat. En el cas de Vodafone rebria gairebé 1.300 milions. Aquests ingressos seran de gran utilitat per a ambdues empreses.

Orange destinarà aquests diners principalment a la reducció del seu deute, una de les principals prioritats de la companyia en els últims anys. Per la seva banda, Vodafone utilitzarà els diners per proporcionar un retorn del capital a Zegona, l'inversor que posseeix part de les seves accions.

L'operació, que ha estat anunciada amb gran entusiasme, està prevista per concretar-se al llarg del primer semestre de 2025. A partir d'aquest moment, la societat conjunta de fibra òptica d'Orange i Vodafone serà una realitat. Aconseguirà marcar un abans i un després en la història de les telecomunicacions a Europa.

Aquest acord històric no només representa una enorme oportunitat per a les empreses involucrades, sinó també per als consumidors. Podran beneficiar-se d'una major cobertura i un servei de fibra òptica més eficient.