Calendari laboral de 2025: Aquests són tots els festius i ponts de l'any a Catalunya

L'any 2025 ja ha començat i, amb ell, arriben molts dies festius que ens permetran desconnectar de la feina i gaudir d'un merescut descans. Si ets dels que prefereixen planificar les vacances amb antelació, aquest calendari serà perfecte per organitzar els teus dies lliures i aprofitar els ponts.

Amb un total de 9 festius nacionals i 4 autonòmics, els treballadors tindran diverses oportunitats per gaudir de caps de setmana llargs. Alguns dies cauran en cap de setmana, mentre que altres permetran aprofitar ponts perfectes.

Festius nacionals: dies clau per marcar al calendari

El calendari laboral de 2025 estableix nou festius comuns a tot el territori nacional, els quals se celebren a totes les comunitats autònomes sense excepció. Aquests dies representen ocasions clau per gaudir d'un descans i estan distribuïts al llarg de l'any.

Dimecres, 1 de gener: Any Nou

Dilluns, 6 de gener: Reis

Divendres, 18 d'abril: Divendres Sant

Dijous, 1 de maig: Festa del Treball

Divendres, 15 d'agost: Assumpció de la Verge

Dissabte, 1 de novembre: Dia de Tots Sants

Dissabte, 6 de desembre: Dia de la Constitució Espanyola

Dilluns, 8 de desembre: La Immaculada Concepció

Dijous, 25 de desembre: Nadal

Pel que fa als festius propis de Catalunya, hem de mencionar:

Dilluns, 21 d'abril: Pasqua Florida

Dimarts, 24 de juny: Sant Joan

Dijous, 11 de setembre: Diada Nacional de Catalunya

Divendres, 26 de desembre: Sant Esteve

Amb tot, cal dir que la Setmana Santa serà una de les grans oportunitats per gaudir d'un bon descans. Divendres Sant (18 d'abril) serà festiu a tot el país i, a més, a Catalunya tenim el 21 d'abril també com a festiu. Altres comunitats també, en canvi, el Dijous Sant (17 d'abril) com a dia festiu.

Ponts i caps de setmana llargs el 2025

Si t'agraden els ponts, 2025 és un bon any per a tu. Amb festivitats que cauen en divendres o dilluns, tindràs l'oportunitat de gaudir de caps de setmana llargs. Per exemple, el 15 d'agost (Assumpció de la Verge) serà un divendres, i el 8 de desembre (La Immaculada) caurà en dilluns.

Alguns festius com l'1 de novembre (Dia de Tots Sants) i el 6 de desembre (Dia de la Constitució) cauen en dissabte, limitant les opcions de ponts llargs. Malgrat això, dates com el 6 de gener (Reis), o el 18 d'abril (Divendres Sant) ofereixen molt bones opcions per aprofitar al màxim els teus dies lliures.

Ja pots començar a marcar al teu calendari els dies que més t'interessen i planificar els teus descansos per al 2025. Aprofita els festius que cauen en divendres o dilluns per fer ponts i gaudir d'escapades o temps amb la família.