Movistar dona un cop sobre la taula i sorprèn els clients: Orange i Vodafone, KO

Movistar ha llançat una nova promoció que ha sorprès a tothom en el sector de les telecomunicacions. L'oferta ha deixat els seus principals competidors, Orange i Vodafone, en una posició difícil. La clau d'aquesta nova jugada està en la seva plataforma de televisió, Movistar Plus+, que ofereix un mes gratis de subscripció als socis del Club Dia.

Aquesta campanya ha generat una gran sorpresa. I és que no només ofereix accés a continguts exclusius, sinó que també porta beneficis addicionals per als usuaris que es decideixin a continuar amb el servei.

Com funciona la promoció de Movistar?

Per gaudir d'aquesta atractiva oferta, els socis del Club Dia han de seguir uns senzills passos. Primer, han d'accedir a la web de Dia i introduir el seu número de soci del Club Dia i un correu electrònic. D'aquesta manera, rebran un codi per bescanviar a la web de Movistar i accedir al mes gratuït de Movistar Plus+.

Tanmateix, hi ha un petit requisit per poder beneficiar-se d'aquesta promoció. Els usuaris han d'haver gastat almenys 10 euros als supermercats Dia en els últims 60 dies.

Un cop l'usuari bescanviï el codi i gaudeixi del seu mes gratis, tindrà accés a una àmplia varietat de continguts a Movistar Plus+. Però la sorpresa no acaba aquí.

Si després de finalitzar el mes gratuït l'usuari decideix continuar amb Movistar Plus+, Dia li regalarà 8 euros en el seu saldo moneder. Podrà utilitzar aquests diners en qualsevol compra al seu supermercat o a la seva botiga en línia.

La subscripció mensual de Movistar Plus+ té un cost de 9,99 euros. Per tant, si decideixes continuar després del mes gratuït, l'usuari acabarà pagant només 1,99 euros pel segon mes. Això serà possible gràcies al saldo moneder que rebran de Dia.

Aquesta estratègia de preus és difícil d'ignorar, especialment quan es considera la qualitat dels continguts oferts per Movistar. En aquest sentit, la plataforma es posiciona com una de les millors opcions del mercat pel que fa a televisió i entreteniment. El que suposa un fort cop per als seus competidors.

Movistar posa en problemes a Orange i Vodafone

La promoció de Movistar és un moviment estratègic per consolidar Movistar Plus+ com un dels serveis de televisió més atractius. Mentre que Orange i Vodafone lluiten per mantenir-se competitius en un mercat cada cop més exigent, Movistar ha fet un pas endavant. Aquesta última oferta val la pena, i molt.

Ambdues companyies s'han vist sorpreses per la rapidesa amb què Movistar ha llançat aquesta promoció. La competència en el mercat de la televisió de pagament és ferotge. Però Movistar ha aconseguit destacar oferint quelcom que els seus rivals no poden igualar: un mes gratis per als socis del Club Dia.