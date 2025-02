Preu de la llum avui, dimarts 18 de febrer, per hores: Quan és més cara i més barata?

El preu mitjà de la llum per a aquest dimarts, 18 de febrer de 2025, és de 79,73 euros per megawatt hora (MW/h). Si ho comparem amb el preu mitjà de dilluns, parlem d'una gran baixada, de 58,44 euros. Recordem que, en la jornada del 17 de febrer, la tarifa mitjana de llum era de 138,17 euros per MW/h.

Una gran notícia per als consumidors, que podran gaudir de preus molt més barats. De fet, les dades de l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE) mostren clarament aquest descens de les tarifes. Ara bé, en la franja més cara del dia el MW/h tornarà a tenir un preu superior als 159 euros.

Preu de la llum avui, dimarts 18 de febrer de 2025, hora a hora

El canvi més evident és el preu que s'assolirà en la franja més barata de tot el dimarts: aproximadament 7 euros per MW/h. A més, els consumidors podran gaudir d'un ampli tram amb preus barats durant la tarda. Tot això converteix el dimarts en una opció ideal per a aquells que han de rentar o planxar roba.

Així, de 12:00 a 13:00 el preu del megawatt hora (MW/h) serà de 15,36 euros, encara que baixarà molt més. La tarifa més barata del dia la trobem de 13:00 a 14:00, quan el MW/h costarà 7,03 euros. Finalment, de 14:00 a 15:00 el preu del MW/h serà de 9,99 euros, encara que de 15:00 a 16:00 ja pujarà a 26,1 euros.

12:00 - 13:00: 15,36 €/MWh.

13:00 - 14:00: 7,03 €/MWh.

14:00 - 15:00: 9,99 €/MWh.

15:00 - 16:00: 26,1 €/MWh.

I quan serà més cara la llum el dimarts?

Durant la matinada els preus es mantindran en nivells més o menys econòmics, encara que en les primeres hores del dia la cosa canviarà. De 07:00 a 08:00 el MW/h ja passarà a costar 101 euros. En la següent franja, de 08:00 a 09:00, el preu pujarà una mica més, fins als 109,11 euros per MW/h.

19:00 - 20:00: 159,88 €/MWh.

20:00 - 21:00: 144,4 €/MWh.

21:00 - 22:00: 133,54 €/MWh.

22:00 - 23:00: 124,02 €/MWh.

En la segona meitat del dia, de 19:00 a 20:00 trobem el preu més alt del dia: 159,88 euros per MW/h. Entre les 20:00 i les 21:00 el MW/h tindrà un preu de 144,4 euros. A partir d'aquí les tarifes seguiran baixant, i de 21:00 a 22:00 el MW/h ja costarà 133,54 euros.