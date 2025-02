Adeu a l'or: la moneda d'1 cèntim de dòlar que val una petita fortuna avui dia

En el vast univers de la numismàtica, algunes peces es converteixen en veritables objectes de desig. Amb el pas del temps, monedes que en el seu dia van ser de circulació comuna adquireixen un valor impressionant. Un clar exemple d'això és una moneda d'1 cèntim de dòlar, que ha passat de ser una qualsevol a la més cobejada.

Es tracta d'una moneda d'1 cèntim, coneguda com Flying Eagle, que, malgrat el seu valor inicial, ha assolit preus sorprenents. El seu valor es deu a la seva producció limitada i al seu significat històric, que la converteixen en una peça única i altament cobejada.

La història darrere d'aquesta moneda tan valuosa

A mitjans del segle XIX, els Estats Units enfrontaven una crisi amb la producció dels seus cèntims. Les monedes de coure, que havien estat en circulació des de 1793, s'estaven tornant cada cop més costoses de fabricar.

A més, la seva mida i pes eren inconvenients per a l'ús diari. La Casa de la Moneda va començar a experimentar amb aliatges més lleugers i de menor cost. Va ser en aquest context que va néixer una de les peces més icòniques: el cèntim Flying Eagle de 1856.

El disseny de la moneda era innovador, tant en la seva mida com en el seu aliatge. Amb un 88% de coure i un 12% de níquel, el cèntim Flying Eagle era més petit i lleuger que els seus predecessors. A més, el disseny comptava amb una àguila volant, cosa que li va donar el nom de Flying Eagle.

Només es van encunyar 634 exemplars d'aquesta moneda amb l'objectiu de presentar-los davant el Congrés i alguns funcionaris importants. D'aquesta manera, la peça es va convertir en un símbol dels canvis en l'encunyació de monedes als Estats Units. Si bé les xifres varien, es creu que la producció total de la moneda Flying Eagle de 1856 va estar entre 1.500 i 2.150 unitats.

Valor al mercat de col·leccionistes

El valor d'aquest cèntim ha anat augmentant amb el pas dels anys, i depèn sobretot del seu estat de conservació. Una moneda en condicions mitjanes pot valer al voltant de 8.000 dòlars. No obstant això, els exemplars que estan en millor estat, amb detalls més visibles i menys desgast, poden assolir preus molt més alts, arribant fins i tot als 25.000 dòlars.

Al mercat actual, els preus poden variar, però s'han registrat vendes impressionants. Per exemple, el 2023, un exemplar del cèntim Flying Eagle de 1856 es va vendre per 37.200 dòlars a Heritage Auctions, destacant l'interès creixent per aquesta peça històrica. Actualment, en llocs com Rare Coin, els preus poden anar des de 22.000 fins a 35.750 dòlars, depenent de la condició de la moneda.

El valor d'aquesta moneda no només es determina pel seu estat físic, sinó també per la seva història i raresa. A més, el fet que sigui una de les primeres monedes del seu tipus en la història dels Estats Units li dona un caràcter encara més especial per als col·leccionistes.

El cèntim Flying Eagle de 1856 és un exemple clar de com una moneda aparentment senzilla pot convertir-se en una peça inavaluable. No només pel seu disseny i producció, sinó també per la seva importància històrica i la demanda constant al mercat de numismàtica.