Vodafone acaba de comunicar aquesta bogeria i milions de clients somriuen: des d'avui

Vodafone ha fet un anunci en els últims dies que ha sorprès a molts i ha generat gran entusiasme. Tant entre els clients actuals com en els potencials. Acaba de llançar una nova oferta que està captant l'atenció de tothom gràcies a les seves atractives condicions.

Va presentar una tarifa familiar que, sens dubte, és una de les més competitives del mercat en aquest moment. Aquesta nova oferta inclou fibra de 600 Mb i la possibilitat d'afegir fins a quatre línies mòbils, totes amb trucades i gigues il·limitats. Compta amb 100 GB a velocitat 5G.

El més sorprenent de tot és el preu, només 55 euros al mes. Aquest pla representa un estalvi de 180 euros anuals en comparació amb altres tarifes similars. El que el converteix en una opció molt interessant per a famílies i grups d'amics.

Vodafone ofereix diferents variants

La tarifa de Vodafone està dissenyada per adaptar-se a les necessitats de moltes persones. I és que no només ofereix una connexió de fibra ràpida i estable, sinó també un servei de telefonia mòbil sense límits. Si el pla de 600 Mb de fibra es queda curt ofereix la possibilitat d'ampliar-lo a 1 Gb de velocitat per només 10 euros més al mes.

A més, si els usuaris desitgen incorporar opcions d'entreteniment, Vodafone també ha pensat en això. Per 5 euros més al mes, es pot afegir el servei de televisió de Vodafone. Inclou més de 70 canals, proporcionant accés a una àmplia oferta de contingut per gaudir en família.

Aquest detall fa que la tarifa sigui encara més atractiva. Sobretot perquè reuneix serveis de telecomunicacions, entreteniment i estalvi en una sola proposta.

Un pla adaptat a les necessitats del client

La nova tarifa de Vodafone es presenta com una opció ideal per a aquells que busquen estalviar en les seves tarifes mòbils i d'internet. Sense renunciar a la qualitat del servei en cap moment. Amb 600 Mb de fibra, trucades i gigues il·limitats i un preu tan competitiu, és evident que està buscant oferir solucions a mida.

A més, la possibilitat d'ampliar la fibra a 1 Gb i afegir televisió converteix aquesta tarifa en una de les més completes del mercat. Aquest anunci arriba a més en un moment clau. Molts usuaris estan buscant alternatives per reduir les seves despeses en telecomunicacions sense perdre en qualitat.

Per això, la tarifa familiar de Vodafone es presenta com una oportunitat única per estalviar. Especialment per a famílies i grups d'amics que desitgen gaudir dels beneficis de la fibra i la telefonia mòbil, sense comprometre el seu pressupost.