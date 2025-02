Adeu Movistar: els clients no aguanten més la situació i actuaran avui mateix

Movistar està afrontant una creixent onada de queixes dels seus clients. La raó de la disconformitat és un problema tècnic que ha afectat nombrosos usuaris de la seva xarxa de fibra òptica.

Des del 2 de febrer, molts clients tant de Movistar com d'O2, han notat problemes a l'hora d'accedir a determinats llocs web. Aquest incident ha deixat milers de persones sense poder gaudir de serveis essencials a Internet.

Els usuaris han començat a experimentar bloquejos en l'accés a pàgines web que estan allotjades als servidors de Cloudflare. Des de l'operador s'ha desmentit que existeixi un bloqueig intencional.

Però els usuaris han observat que la situació sembla ajustar-se amb els horaris dels partits de LaLiga. Els bloquejos coincidien amb aquests moments, i molts van confirmar que els accessos a les pàgines es restablien un cop finalitzats els encontres.

Aquest fet ha donat lloc a una especulació generalitzada sobre una possible censura relacionada amb la lluita de LaLiga contra la pirateria. L'organisme esportiu assenyalava recentment a plataformes com Cloudflare, VPNs i Google per facilitar l'accés a continguts il·legals.

Això ha aixecat una gran controvèrsia entre els usuaris de Movistar. No entenen per què l'operadora bloqueja l'accés a milers de llocs web legítims que depenen de Cloudflare per a la seva infraestructura.

Descontentament amb Movistar

Els clients de Movistar, especialment aquells que utilitzen serveis de fibra òptica, han començat a expressar el seu descontentament de manera més ferma. Molts consideren que la postura de l'operadora afecta greument la seva experiència a Internet. A més, l'impacte no només ha afectat particulars, també negocis que depenen de les plataformes allotjades a Cloudflare per operar els seus serveis digitals.

Aquest bloqueig massiu de llocs web ha deixat moltes empreses sense accés a les seves plataformes digitals. El que ha generat grans pèrdues econòmiques i una gran frustració entre els propietaris de negocis.

En aquest context, diversos usuaris han anunciat la seva intenció d'abandonar Movistar si aquest problema persisteix. I fins i tot alguns propietaris de botigues en línia han amenaçat amb portar l'operadora als tribunals si no es soluciona la situació.

Encara que la companyia ha assenyalat que no hi ha cap tipus de bloqueig de pàgines web, la realitat és que les queixes continuen creixent. Els usuaris se senten cada cop més frustrats, i alguns fins i tot es plantegen canviar de proveïdor de fibra òptica. Confirmen que buscaran alternatives que els ofereixin una experiència sense interrupcions ni bloquejos.