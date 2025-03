Orange trenca el seu silenci i envia un avís clar a Movistar i Vodafone: molt de compte

Orange acaba d'enviar un missatge als seus clients alertant-los sobre un augment significatiu de tècniques d'estafa, com el phishing. Aquest tipus de frau, que busca robar dades personals i bancàries a través d'enganys, s'està tornant cada cop més comú. De moment es repeteix entre usuaris de la companyia taronja, però tampoc haurien de confiar-se a Movistar i Vodafone.

Aquest avís és un clar recordatori per a aquestes companyies que no han de baixar la guàrdia. I és que els estafadors sempre estan buscant noves víctimes i el que menys els importa és l'operador al qual pertanyin.

El phishing a Orange

En el cas d'Orange, els delinqüents estan usant tècniques de suplantació d'identitat per enganyar els usuaris. Els estafadors es fan passar per treballadors de l'operador i envien missatges fraudulents oferint un regal. És el cas d'un iPhone o un smartphone d'última generació.

Tot amb la condició que la víctima ompli una enquesta o faci clic en un enllaç que porta a un lloc web. Sembla ser l'oficial d'Orange, però en realitat és un lloc fraudulent.

Un cop l'usuari accedeix a aquesta pàgina, els estafadors sol·liciten informació personal o fins i tot dades bancàries, cosa que els permet cometre fraus. Aquests enganys estan sent cada cop més sofisticats, i els delinqüents estan aconseguint que molts clients caiguin a la trampa. L'operador ha fet èmfasi que els seus clients han d'estar especialment atents a aquests missatges.

Consells per identificar una estafa telefònica

Per ajudar a prevenir aquests fraus, Orange ha proporcionat una sèrie de consells útils. El primer d'ells és desconfiar dels missatges de text o correus electrònics no sol·licitats que prometen regals o premis. Si reps una comunicació d'aquest tipus, és recomanable no fer clic en cap enllaç i no proporcionar cap informació personal.

Un dels mètodes més efectius per identificar una estafa és revisar acuradament l'URL dels enllaços inclosos en el missatge. Els estafadors solen crear llocs web que s'assemblen molt als oficials. Però en observar amb atenció, podem notar que l'adreça del lloc no coincideix amb el domini oficial d'Orange.

A més, Orange, Movistar o Vodafone, no demanaran que ingressis informació personal o bancària a través d'un missatge de text o email. Si alguna vegada et demanen aquest tipus d'informació de manera urgent, és un senyal clara que estàs davant d'un frau.

Movistar i Vodafone també han d'estar alertes

El missatge d'Orange se centra en els seus propis clients. Però la veritat és que aquest tipus d'estafes també podria afectar els usuaris de Movistar i Vodafone.

Les tècniques utilitzades pels delinqüents són similars. I les altres operadores han d'estar igualment preparades per protegir els seus clients.

La lliçó aquí és clara. No només la companyia francesa, sinó també Movistar i Vodafone han de mantenir els seus clients informats i alerta sobre les estafes.