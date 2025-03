Nou revés per als clients d'Orange: encara hauran d'esperar un temps

Els clients d'Orange s'han endut una gran sorpresa, i no precisament agradable. Descobreixen que hi ha certs serveis de la plataforma de televisió que encara no estan funcionant com s'esperava.

Usuaris de canals com Squirrel TV i Horse TV s'han vist afectats per la manca de la guia de programació, recull Adsl Zone. És una de les funcions més sol·licitades per poder consultar els continguts disponibles en els seus canals favorits.

A través de les xarxes socials, molts d'aquests clients han mostrat el seu descontentament i han volgut conèixer les raons darrere d'aquest error. Per a molts, la impossibilitat d'accedir a la guia de programació ha suposat una gran frustració. No poden saber quins programes s'emeten en aquests canals, i es veuen obligats a buscar la informació per altres mitjans, com Internet.

Aquest problema ha generat una gran quantitat de comentaris negatius. Molts consideren que la manca d'una funció tan bàsica suposa un contratemps.

Orange confirma que implementen els canvis progressivament

El cert és que aquest tipus d'incidències no són una cosa nova quan s'introdueixen nous canals en una plataforma de televisió. Segons expliquen des de Orange, l'habitual és que les funcionalitats, com la guia de programació, es vagin incorporant de manera progressiva. Això significa que, quan un canal nou se suma a l'oferta, el seu funcionament complet pot trigar un temps a estar operatiu al 100%.

En el cas dels canals Squirrel TV i Horse TV, aquests encara es troben en aquest procés d'integració. Per la qual cosa no compten amb totes les funcionalitats habilitades en la seva totalitat.

Des de la companyia, es treu importància a la incidència i es considera una cosa lògica dins dels processos d'adaptació. Orange assegura que no es tracta d'un error tècnic ni d'un problema relacionat amb la plataforma. És una qüestió temporal que es resoldrà conforme els canals es vagin assentant en la seva plataforma.

L'operadora argumenta que és completament normal que durant les primeres setmanes de funcionament d'un canal es presentin aquest tipus d'inconvenients. Però que, amb el temps, tot s'anirà ajustant i l'experiència millorarà.

Entenen les molèsties dels usuaris

És cert que aquest tipus de situacions poden ser molestes per als usuaris. Però és comprensible que en el món de les plataformes i la integració de nous continguts, aquests processos d'adaptació siguin inevitables. No obstant això, els usuaris que s'han mostrat decebuts esperen que la millora arribi com més aviat millor.

Per ara, els clients d'Orange hauran de seguir esperant que la guia de programació torni a funcionar correctament. A pesar de les explicacions de l'operadora, molts usuaris esperen que aquest inconvenient no es prolongui massa.