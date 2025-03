Orange rompe su silencio y manda un claro aviso a Movistar y Vodafone: mucho cuidado

Orange acaba de mandar un mensaje a sus clientes alertándolos sobre un aumento significativo de técnicas de estafa, como el phishing. Este tipo de fraude, que busca robar datos personales y bancarios a través de engaños, se está volviendo cada vez más común. De momento se repite entre usuarios de la compañía naranja, pero tampoco deberían confiarse en Movistar y Vodafone.

Este aviso es un claro recordatorio para estas compañías de que no deben bajar la guardia. Y es que los estafadores siempre están buscando nuevas víctimas y lo que menos les importa es el operador al que pertenezcan.

El phishing en Orange

En el caso de Orange, los delincuentes están usando técnicas de suplantación de identidad para engañar a los usuarios. Los estafadores se hacen pasar por trabajadores del operador y envían mensajes fraudulentos ofreciendo un regalo. Es el caso de un iPhone o un smartphone de última generación.

Todo con la condición de que la víctima rellene una encuesta o haga clic en un enlace que lleva a un sitio web. Parece ser el oficial de Orange, pero en realidad es un sitio fraudulento.

Una vez que el usuario accede a esta página, los estafadores solicitan información personal o incluso datos bancarios, lo que les permite cometer fraudes. Estos engaños están siendo cada vez más sofisticados, y los delincuentes están logrando que muchos clientes caigan en la trampa. El operador ha hecho hincapié en que sus clientes deben estar especialmente atentos a estos mensajes.

Consejos para identificar una estafa telefónica

Para ayudar a prevenir estos fraudes, Orange ha proporcionado una serie de consejos útiles. El primero de ellos es desconfiar de los mensajes de texto o correos electrónicos no solicitados que prometen regalos o premios. Si recibes una comunicación de este tipo, es recomendable no hacer clic en ningún enlace y no proporcionar ninguna información personal.

Uno de los métodos más efectivos para identificar una estafa es revisar cuidadosamente la URL de los enlaces incluidos en el mensaje. Los estafadores suelen crear sitios web que se parecen mucho a los oficiales. Pero al observar con atención, podemos notar que la dirección del sitio no coincide con el dominio oficial de Orange.

Además, Orange, Movistar o Vodafone, no pedirán que ingreses información personal o bancaria a través de un mensaje de texto o email. Si alguna vez te piden este tipo de información de manera urgente, es una señal clara de que estás ante un fraude.

Movistar y Vodafone también deben estar alertas

El mensaje de Orange se centra en sus propios clientes. Pero lo cierto es que este tipo de estafas también podría afectar a los usuarios de Movistar y Vodafone.

Las técnicas utilizadas por los delincuentes son similares. Y las otras operadoras deben estar igualmente preparadas para proteger a sus clientes.

La lección aquí es clara. No solo la compañía francesa, sino también Movistar y Vodafone deben mantener a sus clientes informados y alerta sobre las estafas.