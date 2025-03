Gir inesperat a Vodafone: tot ha sortit millor del que esperaven els clients

Vodafone està experimentant un canvi significatiu que podria redefinir el seu futur. Després que el fons d'inversió britànic Zegona comprés el negoci de Vodafone Espanya al juny passat, l'empresa ha fet un gir inesperat. En lloc de caure en dificultats, la companyia ha aconseguit enfortir la seva situació financera i comercial.

Aquest canvi no només es reflecteix en els seus números, sinó també en els plans estratègics que ara estan prenent forma. Un dels principals moviments és la renegociació del deute que Vodafone Espanya havia acumulat. El fons ha aconseguit renegociar un deute de 1.290 milions d'euros, reduint la taxa d'interès d'un 4,25% al 3%.

Aquest acord és un clar senyal que l'estratègia adoptada per Zegona està donant resultats positius. Segons fonts de l'empresa, aquesta renegociació demostra "la fortalesa" de l'estratègia implementada des de la seva entrada a l'operadora a Espanya. La firma també va destacar el suport que ha rebut dels inversors crediticis, cosa que va permetre reduir significativament el cost del deute en menys d'un any.

Vodafone ha canviat moltes coses

El canvi no només ha estat financer. Des de l'arribada de Zegona, Vodafone Espanya ha experimentat una transformació comercial. Al llarg dels últims mesos, la companyia ha passat de ser l'operadora que més clients perdia cada mes, a una que ara aconsegueix guanyar usuaris.

Aquest gir radical ha estat un dels grans èxits de la gestió de Zegona. I els resultats no han trigat a arribar.

Entre octubre i desembre de 2024, Vodafone Espanya va facturar 913 milions d'euros. Cosa que representa un increment de l'1,1% en comparació amb el trimestre anterior.

Aquest creixement és important perquè mostra que ha trobat un camí sòlid per superar les dificultats suportades en el passat. La capacitat de l'empresa per recuperar terreny en un mercat altament competitiu no només demostra una recuperació financera. També una millora en el seu posicionament davant d'altres operadores.

Vodafone ha sabut reposar-se a moments complicats

La reducció del deute i la millora en els resultats financers són només el començament del que s'espera sigui un futur prometedor per a Vodafone Espanya. Zegona ha assegurat que els seus plans inclouen seguir amb la transformació de la companyia. Això inclou un interès a millorar la qualitat dels seus serveis i oferir una experiència de client més personalitzada i competitiva.

A més, la reducció del deute permetrà a l'empresa comptar amb més flexibilitat financera. Cosa que al seu torn facilitarà la inversió en noves tecnologies i en l'expansió de la seva xarxa.