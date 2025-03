Preu de la llum avui, dimecres 12 de març, per hores: Quan és més cara i més barata?

El preu mitjà de la llum per a aquest dimecres, 12 de març de 2025, és de 93,06 euros per megawatt hora (MWh). Si ho comparem amb el preu mitjà del dimarts, parlem d'una petita baixada, de 3,88 euros. I tot perquè, en la jornada de l'11 de març, la tarifa mitjana de llum se situava en els 96,94 euros per MWh.

En definitiva, un dia amb preus sense grans canvis, una cosa que també s'observa en les dades de l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE). En la seva franja més cara, el preu del MWh es dispararà per sobre dels 176 euros. Però també cal dir que, en la franja més barata del dimecres, el MWh tindrà un cost inferior als 70 euros.

Preu de la llum avui, dimecres 12 de març de 2025, hora a hora

Un altre dia més, parlem de fins a dues franges en què els preus es moderaran una mica. La primera franja la trobem de matinada, de manera que no es tracta d'hores molt aprofitables. Afortunadament, aquest dimecres a la tarda els preus de la llum també baixaran, la qual cosa sens dubte és una bona notícia per als consumidors.

Així, de 02:00 a 03:00 trobem el preu més barat del dimecres: 69,1 euros per MWh. Entre les 05:00 i les 06:00, però també de 13:00 a 14:00 el preu del MWh serà de 70,01 euros. Finalment, durant el dia també pots aprofitar la franja de 12:00 a 13:00, quan el MWh costarà 70,39 euros.

02:00 - 03:00: 69,1 €/MWh.

05:00 - 06:00: 70,01 €/MWh.

12:00 - 13:00: 70,39 €/MWh.

13:00 - 15:00: 70,01 €/MWh.

I quan serà més cara la llum el dimecres?

La veritat és que, durant la matinada i al matí els preus es mantindran en nivells bastant moderats. Modera el teu consum, això sí, de 07:00 a 08:00, quan el MWh costarà 103,08 euros. També podries evitar consumir molta llum de 08:00 a 09:00, quan el MWh costarà 104,44 euros.

18:00 - 19:00: 130,41 €/MWh.

19:00 - 20:00: 176,69 €/MWh.

20:00 - 21:00: 146,37 €/MWh.

21:00 - 22:00: 132,2 €/MWh.

En la segona meitat del dia, de 19:00 a 20:00 el MWh costarà 176,69 euros, sent el preu més alt del dimecres. De 20:00 a 21:00 el preu ja començarà a baixar una mica, fins als 146,37 euros per MWh. Per últim, de 21:00 a 22:00 el MWh passarà a costar 132,2 euros.