Santoral d'avui, dilluns 17 de març de 2025: Quin sant se celebra avui?

Aquest dilluns, 17 de març, el Santoral de l'Església Catòlica recorda un missioner irlandès que va introduir el catolicisme a Irlanda.

Qui va ser Sant Patrici, el Sant més important del dilluns, 17 de març?

El Santoral de l'Església Catòlica recorda avui en especial a Sant Patrici que va néixer a començament del segle V al nord d'Anglaterra. Procedia d'un llinatge de diaques i religiosos.

Amb 16 anys va resultar capturat en una incursió de pirates que va destruir la casa on vivia. El van esclavitzar i el van conduir fins a Irlanda, on va romandre captiu durant sis anys, un temps en què va aprendre irlandès.

Una nit va somiar que la seva alliberació estava pròxima i un vaixell l'esperava. La llegenda explica que el sant va aconseguir escapar de la seva cel·la i es va traslladar uns 300 quilòmetres fins a arribar a la costa.

Un vaixell de tripulants pagans el va acollir i va embarcar amb ells. Després de visitar moltes ciutats a Anglaterra i a França, va tornar a Irlanda.

Es va convertir en predicador de l'Evangeli en una època en què Irlanda estava dividida en nombrosos clans dirigits espiritualment per druides. Sant Patrici és considerat com la persona que va introduir la religió cristiana a Irlanda, raó per la qual és el patró d'aquest país.

El sant va explicar en què consistia la Santíssima Trinitat agafant un trèvol. "Igual que el trèvol té tres fulles que formen una mateixa unitat, també ho són Pare, Fill i Esperit Sant", va afirmar.

Patrici és un nom d'origen llatí el significat del qual és 'aquell que és noble'. Actualment, a Espanya, uns 5.286 homes podrien celebrar aquest dia el seu sant gràcies a Sant Patrici.

San Josep d'Arimatea

San Josep d'Arimatea és un personatge bíblic del qual hi ha referències a l'Evangeli de Mateo. La seva figura és descrita com a propietari del sepulcre en el qual va ser dipositat el cos de Jesús de Natzaret després de la seva crucifixió i mort. També va adquirir el llençol amb el qual van enterrar el fill de Déu segons l'Evangeli de Marc.

Beat Joan Nepomuceno Zegri i Moreno

El beat Joan Nepomuceno Zegri i Moreno va ser un religiós nascut a Granada que va viure al segle XIX. Evangelitzador infatigable, li agradava pregar, reflexionar i escriure els seus sermons. Va santificar la seva vida en el ministeri al servei de l'Església i de les ànimes i va ser el fundador de la Congregació de Germanes Mercedàries de la Caritat.

Altres Sants: el Santoral complet del dilluns 17 de març

El Santoral de l'Església Catòlica, aquest dilluns 17 de març, a més, recorda aquests sants i beats: