La sorpresa que tenía preparada Movistar: fes-ho ja o et lamentaràs per sempre

Movistar ha llançat una oferta que està causant sensació entre els seus clients, i no és per menys. La companyia ha decidit sorprendre a tots aquells que busquen millorar la seva connexió a internet a casa amb un servei innovador. Es tracta de la fibra FTTR (Fiber to the Room).

Aquest revolucionari sistema promet portar un senyal d'internet més estable i ràpida a cada habitació de la casa. Una cosa que marcarà la diferència per a aquells que tenen diverses persones connectades al mateix temps. No obstant això, el millor de tot és que ara pots contractar-la a un preu especial que no podràs deixar escapar.

Què és la fibra FTTR de Movistar?

La fibra FTTR és un servei que permet distribuir la connexió a internet de manera més eficient dins de la teva llar. En lloc de dependre únicament d'un router central, es porta internet directament a cada habitació de casa teva. El que millora considerablement la qualitat del senyal.

Això és perfecte per a aquelles llars on diverses persones usen internet al mateix temps per treballar o gaudir de contingut en streaming.

La sorpresa que Movistar tenia preparada per als seus clients és que ha llançat una oferta que et permetrà gaudir de la fibra FTTR a un preu més baix. Si en el moment del llançament, fa uns mesos, s'havia de pagar 120 euros per la instal·lació al seu domicili, ara aquest cost s'ha eliminat. Així, aquells que decideixin contractar-la ara no hauran de preocupar-se per aquesta despesa extra, cosa que converteix l'oferta encara més atractiva.

El preu de la fibra FTTR és de només 10 euros al mes. El que suposa un estalvi considerable si ho comparem amb altres serveis similars al mercat. No obstant això, hi ha una condició important que has de tenir en compte: l'oferta està subjecta a una permanència de 24 mesos.

Això significa que, si decideixes cancel·lar el servei abans d'aquest període, hauràs d'abonar una penalització de 100 euros. Aquesta penalització serà prorratejada, és a dir, s'ajustarà als mesos que no hagis complert amb la permanència.

Movistar imposa un termini límit

Si estàs pensant a aprofitar aquesta increïble oferta de Movistar, és important que et donis pressa, ja que la promoció té data límit. El termini per contractar la fibra FTTR a aquest preu especial finalitza l'11 de març. Encara que no es descarta que l'oferta pugui prorrogar-se, no hi ha garantia que això succeeixi.

Per això, si vols assegurar-te d'aprofitar l'oferta i gaudir dels beneficis de la fibra FTTR, no perdis temps i fes-ho com més aviat millor.