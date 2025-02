Missatge dels clients a Movistar, Orange i Vodafone: han de posar-ho en pràctica ja

Les trucades spam s'han convertit en una de les principals molèsties per als usuaris de telefonia mòbil a tot el món. I Espanya no és l'excepció. Movistar, Orange i Vodafone han de prestar més atenció a aquesta creixent problemàtica i prendre exemple del que ja s'ha implementat en altres països.

En particular, el Regne Unit ha fet un pas important per reduir les trucades no desitjades. Sens dubte, hauria de servir d'inspiració per a aquestes companyies a Espanya.

La solució a valorar per Movistar, Orange i Vodafone

Cada cop són més els usuaris que reben trucades no sol·licitades a qualsevol hora del dia. Aquestes trucades solen tenir com a propòsit la venda de productes o serveis en què els clients no han mostrat interès. El que genera una mala experiència per als usuaris.

En molts casos, aquests números provenen de l'estranger i es presenten amb prefixos nacionals per confondre el receptor. Això fa que encara resulti més difícil identificar-les. Encara que en el passat era relativament fàcil detectar aquest tipus de trucades gràcies als prefixos internacionals, avui dia la situació s'ha complicat.

Al Regne Unit, el regulador de telecomunicacions Ofcom ha pres mesures per protegir els usuaris d'aquest tipus d'assetjament telefònic. Des de fa pocs dies ha entrat en vigor una mesura que obliga les operadores a bloquejar trucades de l'estranger amb un número de telèfon nacional.

Aquesta normativa busca frenar l'ús fraudulent de números falsificats i reduir considerablement les trucades de spam. I és que aquest problema persegueix molts dels països del nostre entorn.

El més interessant és que l'operadora BT ja venia implementant aquesta pràctica de forma voluntària. En els primers 30 dies d'aplicació, BT va evitar que més d'un milió de trucades spam arribessin als seus usuaris. El que demostra la magnitud del problema i l'efectivitat d'aquesta mesura.

Per què Movistar, Orange i Vodafone haurien de seguir aquest exemple?

Movistar, Orange i Vodafone haurien de prendre nota del que ha succeït al Regne Unit i aplicar solucions similars. La implementació de bloquejos a trucades fraudulentes o no sol·licitades podria marcar una gran diferència en l'experiència de l'usuari. Es veuria alliberat d'una càrrega de trucades no desitjades que afecten el seu temps i tranquil·litat.

A més, aquesta mesura no només beneficiaria els usuaris, sinó que també enfortiria la reputació d'aquestes operadores. És cert que la confiança en les empreses de telecomunicacions es veu sovint tacada per queixes dels seus clients. Però prendre decisions que afavoreixin els usuaris ajudaria a millorar la imatge d'aquestes companyies.

Què han de fer els operadors?

És hora que Movistar, Orange i Vodafone actuïn. L'experiència del Regne Unit és una prova clara que aquesta pràctica funciona i té un impacte positiu. Les operadores espanyoles han de començar a col·laborar activament amb els usuaris per reduir les molèsties causades per les trucades spam.

Els usuaris ja estan cansats de rebre trucades no desitjades, i els operadors tenen la responsabilitat d'oferir solucions eficaces. No es tracta només d'una qüestió de comoditat per als clients. També d'un problema que afecta directament la confiança en els serveis que aquestes empreses ofereixen.