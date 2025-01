El missatge de Vodafone als seus clients: la multa que t'espera anirà a més cada dia

Vodafone ha emès un important avís als seus clients sobre les penalitzacions. Aplicaran aquestes sancions si decideixen cancel·lar el seu contracte abans de finalitzar el compromís de permanència.

Sovint, els usuaris han assumit que la penalització disminuiria a mesura que s'acosta el final d'aquest període. No obstant això, el que molts no sabien és que, en certes situacions, aquesta multa pot augmentar si es trenquen els terminis de permanència. A això se li coneix com a penalitzacions creixents.

I és un detall important a tenir en compte per a aquells que gaudeixen de descomptes en la seva tarifa.

Compromís de permanència de 24 mesos a Vodafone

El compromís de permanència és un acord que el client signa en contractar certs serveis amb una companyia. Sol tenir una durada de 24 mesos a Vodafone, en els quals l'usuari es compromet a mantenir el servei sense cancel·lacions ni canvis. A canvi, l'operadora ofereix descomptes, promocions o dispositius a preus més baixos.

No obstant això, si l'usuari decideix rescindir el contracte abans de finalitzar aquest compromís, haurà d'assumir una penalització econòmica. Això és quelcom habitual en qualsevol operador.

Dos casos diferents a Vodafone

En el cas de Vodafone, el compromís de permanència es pot dividir en dos tipus d'ofertes. Aquelles que impliquen descomptes en la tarifa mensual i aquelles que ofereixen descomptes en terminals, com telèfons mòbils.

Quan un usuari es beneficia d'un descompte en la tarifa, l'estalvi mensual s'acumula durant el període de permanència. Això significa que la penalització per trencar el contracte abans d'hora serà més gran com més temps hagi passat. En altres paraules, la multa anirà augmentant a mesura que s'aproxima la data de conclusió del compromís.

En contrast, si el descompte que es rep és per un dispositiu, com un telèfon mòbil, la penalització funciona de manera oposada. En aquest cas, la multa disminuirà a mesura que passi el temps. És a dir, a mesura que s'acosti el final del període de permanència, l'usuari haurà de pagar menys per trencar el contracte.

Assegura't d'entendre bé l'oferta

Resulta essencial que els clients de Vodafone comprenguin com funcionen els compromisos de permanència i les penalitzacions associades. La idea que la multa disminueix amb el temps no sempre és correcta.

En alguns casos, pot ser tot el contrari. La penalització pot créixer, especialment si el descompte rebut és sobre la tarifa mensual.

Abans de prendre qualsevol decisió sobre la cancel·lació d'un contracte, assegura't d'entendre bé el tipus d'oferta que has contractat. A més de les possibles implicacions de trencar el compromís.