El missatge de Movistar a Vodafone i Orange: la pèrdua anirà a més si no actuen ràpid

A l'octubre de 2024, les dades de portabilitat mòbil a Espanya van deixar clar que el panorama de les grans operadores està canviant. Mentre que Movistar va ser l'única companyia de les grans que va sumar línies, Orange i Vodafone es van veure afectades per pèrdues significatives.

Aquest resultat ha deixat un missatge clar a ambdues companyies. La pèrdua de clients podria seguir augmentant si no prenen mesures a temps.

Movistar, l'excepció en un mercat en declivi

Segons les dades de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), Movistar va sumar 7.735 línies a l'octubre de 2024. Aquesta comparació és respecte al mateix mes de l'any anterior. Una dada positiva que destaca en un context de grans pèrdues per part d'altres operadors.

El creixement de Movistar a l'octubre també és destacat si el comparem amb el mes anterior (setembre de 2024). En aquest període la companyia va sumar 15.416 noves línies. Aquesta estabilitat i creixement estan col·locant l'operador en una posició envejable davant dels seus competidors.

Orange i Vodafone, en números vermells

D'altra banda, els números d'Orange (incloent-hi MasOrange) i Vodafone són preocupants. A l'octubre, MasOrange va perdre un total de 61.056 línies respecte al mateix mes de l'any anterior, mentre que Vodafone va fer el mateix amb 43.465 línies. Aquestes xifres són un senyal clar que ambdues companyies estan suportant problemes seriosos per retenir els seus usuaris.

Si es comparen les dades amb el mes anterior, la situació d'Orange i Vodafone varia. Al setembre, Orange va sumar únicament 310 línies, mentre que Vodafone va registrar una pèrdua de 447.382 línies. Aquesta caiguda s'explica en part per la marxa de Finetwork.

A partir del 31 d'octubre va deixar de ser una marca associada a Vodafone, passant a operar com un operador mòbil virtual (OMV) independent. Això va provocar una transferència massiva de línies de Vodafone a Finetwork, cosa que va impactar greument en els seus resultats.

Digi i els operadors mòbils virtuals, la nova amenaça

Un altre factor que complica encara més la situació de Vodafone i Orange és el creixement de Digi i altres operadors mòbils virtuals (OMV). Digi, en particular, ha estat una de les grans beneficiades, aconseguint incorporar 62.460 noves línies a l'octubre. Aquest creixement és una tendència que es ve repetint en els últims mesos.

Els OMV, que en conjunt van sumar 34.326 línies, continuen demostrant la seva capacitat per oferir preus competitius i serveis atractius per als usuaris. Això posa una pressió addicional sobre operadors com Vodafone i Orange. Ara han de trobar formes de millorar les seves ofertes per evitar una fugida massiva de clients.

Què poden fer Vodafone i Orange?

El missatge de Movistar és clar: les pèrdues no pararan si no es prenen decisions a temps. Les operadores com Vodafone i Orange han de replantejar-se les seves estratègies i oferir millors condicions per retenir els seus clients. Això inclou tant millores en les seves tarifes com en la qualitat del servei.

Els usuaris cada vegada són més exigents i busquen alternatives més assequibles i flexibles. A llarg termini, si no prenen mesures dràstiques, el creixement de Digi i els OMV podria accelerar la seva caiguda.