Ni AP-7, ni N-340: aquesta carretera de Catalunya és la més perillosa de tot Espanya

Un estudi recent del RACC ha revelat quina és la carretera més perillosa de l'Estat. I, curiosament, ubica part del seu tram a Catalunya. No és sorpresa descobrir la perillositat d'aquesta via, ja que han estat múltiples els accidents que s'han registrat en aquesta.

Lamentablement, alguns d'ells han estat mortals, per la qual cosa és necessari senyalitzar-la i advertir els conductors del seu alt risc. Es tracta de l'N-420, que connecta Tarragona amb Còrdova. Tal com es desprèn de l'estudi, l'N-420 és la carretera amb major risc d'accidents greus o mortals.

L'informe ha analitzat 3.526 trams de carreteres estatals, abastant un total de 25.743 quilòmetres. Els resultats de l'estudi indiquen que l'11% dels trams avaluats presenten un risc "elevat" o "molt elevat" d'accidents severs. A més, l'informe assenyala que 13 carreteres concentren el 52% del total de quilòmetres amb alt risc.

Més carreteres perilloses a Catalunya

Entre elles, l'N-260 a Girona es destaca com la via amb major probabilitat de sinistres greus o fatals. Per a l'elaboració de l'informe s'han tingut en compte un total de 3.510 accidents amb víctimes mortals o ferits greus. En aquest període, es van reportar 1.133 accidents mortals, 1.257 morts i 2.377 sinistres greus, que van deixar 3.137 ferits de gravetat.

L'estudi també ha mostrat que les carreteres convencionals continuen sent fins a quatre vegades més perilloses que les vies d'alta capacitat. En aquest sentit, Castella i Lleó és la comunitat amb major quantitat de quilòmetres d'alt risc (751 km). Seguida d'Aragó (490 km), Castella-la Manxa (370 km), Andalusia (242 km) i Catalunya (235 km).

L'informe destaca que hi ha 101 carreteres amb almenys un tram de risc "elevat" o "molt elevat". Entre elles, 13 vies concentren el 52% del total de quilòmetres perillosos. L'N-420 lidera el rànquing de les carreteres més perilloses, seguida de l'N-630 i l'N-260.

Els aspectes que hauria de revisar la DGT

Després de la pandèmia, la mobilitat es va anar recuperant, i amb ella, l'accidentalitat greu també. Malauradament, avui dia la sinistralitat severa ha assolit novament els nivells prepandèmia. El 2023, totes les categories viàries van registrar un increment del 4,2% en les víctimes mortals respecte al 2019.

Les carreteres convencionals van concentrar el nombre més gran de morts, seguides de les autovies i autopistes. L'informe conclou que aquestes xifres evidencien la dificultat d'assolir l'objectiu de reduir en un 50% les morts per al 2030. Així mateix, delata la necessitat de prendre mesures urgents per millorar la seguretat viària a les carreteres.