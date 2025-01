Anunci inesperat d'Orange i Vodafone: ja no s'amaguen i sorprenen a mitja Espanya

Orange i Vodafone han fet pública la seva intenció de fer un pas més en la seva col·laboració. Si bé ambdues companyies ja treballaven juntes en una empresa conjunta de fibra òptica, ara estan concentrant esforços en un nou projecte. En aquesta ocasió estaria relacionat amb les seves xarxes mòbils.

Aquest anunci ha deixat a més d'un sorprès. I és que no només referma la relació entre els dos gegants de les telecomunicacions. També pot tenir un impacte significatiu en els usuaris d'ambdues operadores.

La relació que no deixa de créixer entre Orange i Vodafone

L'acord entre Orange i Vodafone no és nou. Des de fa algun temps, les dues companyies han estat col·laborant en diversos projectes. Un dels més destacats va ser la creació d'una empresa conjunta de fibra òptica.

No obstant això, aquesta col·laboració sembla no ser suficient per a ambdues. Ara, segons informa el diari Expansión, estan treballant en la creació d'una societat conjunta que se centrarà en les xarxes mòbils. Aquest pas marca una nova fita en la relació entre ambdós, que sembla estar sent cada vegada més fluida i beneficiosa per a ambdós actors.

La idea de fusionar les seves xarxes mòbils no és quelcom que es faci de la nit al dia. De fet, aquest nou projecte encara es troba en les seves primeres etapes de desenvolupament, però ja es coneixen alguns detalls. El principal avantatge que obtindran ambdues companyies és l'estalvi significatiu que podran generar.

En integrar les seves xarxes mòbils, tant Orange com Vodafone reduiran costos en diversos fronts. Entre ells, s'inclouen el lloguer de torres, els pagaments a proveïdors per la gestió de les freqüències o els treballs de manteniment. Però també hi hauria una reducció en el volum de les plantilles necessàries per gestionar aquestes infraestructures.

Com funcionarà l'empresa conjunta

La filosofia amb la qual aquesta nova empresa conjunta començarà a operar serà similar a la que ja existeix en l'àmbit de la fibra. En principi, es donarà entrada a un inversor financer que podrà adquirir un percentatge del negoci.

No obstant això, igual que passa en el cas de la fibra òptica, s'espera que Orange, a través de MasOrange, gaudeixi del major percentatge. Per la seva banda, Vodafone tindria una participació menor. D'aquesta manera, ambdues companyies continuen mantenint un cert protagonisme.

El que està clar és que ambdós operadors no es conformen amb el que han aconseguit fins ara. Malgrat els beneficis que ja obtenen amb la seva col·laboració en la fibra òptica, ambdues companyies estan mirant més enllà. Amb una clara aposta per augmentar les sinergies entre elles de cara a l'any 2025.

Aquest tipus d'associacions, on dos operadors s'uneixen per aprofitar els seus recursos de manera més eficient, és una tendència que podria estendre's. Especialment en un mercat de telecomunicacions cada vegada més competitiu i centrat en l'optimització de costos.