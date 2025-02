És oficial: Vodafone condemnat a pagar una milionada per un error garrafal

Vodafone es va veure embolicada en el seu dia en un escàndol per pràctiques de publicitat i venda que no només van generar controvèrsia. També van tenir greus conseqüències econòmiques per a l'empresa.

L'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) va imposar inicialment a Vodafone una sanció de 8 milions d'euros. El motiu va ser que la companyia va realitzar trucades i va enviar missatges comercials a clients. Aquests prèviament havien mostrat el seu rebuig a rebre aquest tipus de comunicacions.

Tot i que els usuaris havien exercit el seu dret a no ser contactats, l'operador va ignorar les seves sol·licituds. El que va derivar en una sanció de gran magnitud.

Aquest cas posa de manifest una violació a la normativa de protecció de dades i privacitat. Estableix que els consumidors tenen el dret a rebutjar el contacte comercial de qualsevol empresa. Una cosa que Vodafone no va respectar en diversos casos.

Molts dels afectats, fins i tot, estaven inscrits en la llista Robinson. És un registre en el qual els consumidors es donen de baixa per evitar rebre publicitat no desitjada. No obstant això, encara en aquests casos, els usuaris van continuar rebent trucades i missatges de Vodafone.

Vodafone va defensar el seu paper

La reacció de Vodafone davant la sanció no es va fer esperar. La companyia va defensar que les tasques comercials eren realitzades per agents externs. És a dir, empreses subcontractades que operaven sota la seva marca, però que no estaven sota el seu control directe.

Des de la perspectiva de l'operador resultava difícil gestionar i supervisar aquestes accions comercials, ja que es tractava d'agents aliens a la seva estructura. No obstant això, aquest argument no va convèncer completament les autoritats, que van decidir imposar la multa de 8 milions d'euros.

No obstant això, la història no acaba aquí. L'empresa de telecomunicacions va decidir apel·lar la sanció i l'Audiència Nacional ha dictat una sentència que redueix la quantia de la multa. En concret a 4,5 milions d'euros.

Ha estimat que Vodafone va cometre una infracció en no complir amb les sol·licituds dels usuaris. Però no ha obtingut un benefici econòmic directe d'aquest comportament. El que ha portat a una rebaixa en la sanció.

A més, el tribunal va considerar que l'empresa no va actuar de manera negligent. I és que la seva incapacitat per controlar els agents col·laboradors va ser per les dificultats inherents al sistema d'externalització.

Vodafone ha de prendre cartes en l'assumpte

Aquest cas ha generat gran repercussió. I és que posa en evidència els riscos de l'externalització de serveis. A més de la importància de garantir que els agents comercials respectin els drets dels consumidors.

La sanció també recalca la necessitat que les empreses s'assegurin que les seves pràctiques comercials siguin respectuoses amb la privacitat de l'usuari. Especialment quan es tracta de comunicacions no sol·licitades.