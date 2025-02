L'anunci de Vodafone que marca un abans i un després: els seus clients en sortiran guanyant

Vodafone acaba d'anunciar una fita en la història de les telecomunicacions. L'empresa ha aconseguit realitzar la primera videotrucada satel·lital del món des d'una zona remota. Sense cobertura de xarxa convencional.

Aquest avanç promet canviar la manera en què ens connectem, especialment en àrees rurals o de difícil accés. El més sorprenent és que no va ser necessari utilitzar un telèfon especialitzat, sinó que es va emprar un smartphone corrent.

Aquest assoliment té el potencial de revolucionar les comunicacions. Oferirà a milions de persones que viuen en llocs aïllats o amb cobertura inestable la possibilitat de comunicar-se millor. Ja sigui navegar per internet, fer videotrucades o enviar missatges sense necessitat d'equips avançats.

La videotrucada va ser realitzada des d'una regió muntanyosa de Gal·les, una àrea que fins ara mai havia tingut accés a banda ampla mòbil. Aquest avanç arriba gràcies a una col·laboració entre Vodafone i AST SpaceMobile. Es tracta de la companyia encarregada d'operar els satèl·lits BlueBird, que són clau en aquesta nova tecnologia.

Vodafone aconsegueix sorprendre a tothom

La gran innovació darrere d'aquest assoliment són els satèl·lits BlueBird, que operen a l'espai. Aquests satèl·lits retransmeten els senyals de comunicació directament a les infraestructures de Vodafone a la Terra. Com si fossin estacions base, el que permet replicar l'experiència de xarxes mòbils 4G i 5G.

Gràcies a aquest sistema, la connexió és fluida, sense interrupcions i amb una qualitat de servei comparable a les xarxes mòbils tradicionals. El més destacat és que, a diferència d'altres sistemes anteriors, no és necessari comptar amb equips especials ni antenes complexes. I és que els usuaris poden seguir usant els seus telèfons mòbils convencionals.

El més important d'aquest avanç és que obre la porta a una connectivitat global molt més accessible. En llocs remots, on les xarxes de telefonia mòbil tradicionals no arriben, les persones podran gaudir de serveis de comunicació avançats.

Vodafone i AST SpaceMobile estan treballant perquè aquesta tecnologia estigui disponible per als usuaris d'Europa a partir de finals de 2025. L'empresa té la intenció d'expandir gradualment aquest servei. Portarà així la connectivitat a més països i regions que actualment no compten amb accés a serveis mòbils de qualitat.

El futur de les telecomunicacions amb Vodafone

Aquest avanç és només el començament del que promet ser una veritable revolució en les telecomunicacions. Els satèl·lits BlueBird són la clau per oferir connectivitat fins i tot en les zones més aïllades del planeta. Amb aquesta nova tecnologia, Vodafone ha fet un pas gegant cap a un futur més connectat, on les barreres geogràfiques ja no siguin un obstacle.

Amb l'objectiu d'oferir una experiència mòbil sense interrupcions, aquesta innovadora xarxa satel·lital promet millorar la vida de milers de persones. Sobretot d'aquelles que fins ara han viscut desconnectades del món digital.