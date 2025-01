Avís de Vodafone a tots els seus clients: fes-ho abans que sigui tard i et sorprendràs

Si estàs buscant una oferta per gaudir de la millor televisió i el millor contingut de streaming, Vodafone té una promoció especial. Un cop la descobreixis és possible que no puguis deixar-la escapar. Amb el seu Pack Familyfans, ara podràs accedir a Disney+ Estàndard i més de 70 canals per a tota la família.

És una opció pensada perquè tota la família gaudeixi de la millor televisió i entreteniment. En contractar aquest pack, tindràs accés a Disney+ Estàndard, la famosa plataforma de streaming. Es presenta amb un catàleg que inclou les pel·lícules i sèries més estimades de Disney.

A més, el Pack Familyfans t'ofereix més de 70 canals de televisió. Són perfectes per gaudir de contingut per a tots els gustos i edats. Entre aquests canals, trobaràs opcions com Cosmo, MTV, Canal Cocina, Sundance TV o National Geographic.

El preu d'aquesta promoció és increïble. Només per 5 euros al mes durant el primer any, podràs gaudir de tot aquest contingut. I després, passarà a costar 10 euros mensuals, el preu habitual per als clients actuals de Vodafone.

Aquesta oferta especial és vàlida només per temps limitat, per la qual cosa no has d'esperar massa per aprofitar-la.

Per què triar el Pack Familyfans de Vodafone?

A Vodafone han creat aquesta proposta amb l'objectiu d'oferir una experiència d'entreteniment completa. Amb el Pack Familyfans, tindràs accés a Disney+ Estàndard, que t'ofereix una vasta biblioteca de contingut exclusiu i de qualitat. Tant per als més petits com per als adults.

Podràs veure els clàssics de Disney, les noves pel·lícules de Marvel o les produccions originals de Disney+ en una sola plataforma. Per si fos poc, els més de 70 canals de televisió que inclou aquest pack són perfectes per satisfer els gustos de tots a casa. Des de sèries i documentals fins a programes de cuina, entreteniment i natura, sempre tindràs alguna cosa nova per gaudir.

Si ja ets client de Vodafone, només has d'accedir a la teva àrea personal a Mi Vodafone i activar la promoció del Pack Familyfans. És molt senzill, i podràs començar a gaudir de tots els continguts en qüestió de minuts. Si no ets client de Vodafone, també pots contractar aquest pack, però el preu serà una mica superior.

Un estalvi considerable amb Vodafone

No hi ha dubte que aquesta promoció és una oportunitat que no pots deixar passar. Contractant el Pack Familyfans de Vodafone, estalviaràs un bon diner durant un any. En concret 60 euros.

Tot això mentre gaudeixes del millor entreteniment per a tota la família. Amb Disney+ i més de 70 canals a un preu tan baix, és el moment perfecte per fer el canvi a Vodafone TV. Recorda, aquesta oferta només està disponible per temps limitat, així que afanya't.