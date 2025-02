Santoral d'avui, dimecres 5 de febrer de 2025: Quin Sant se celebra avui?

Aquest dimecres, el Santoral de l'Església Catòlica recorda una santa a la qual s'invoca per prevenir els danys del foc, els llamps i els volcans.

Qui va ser Santa Àgueda, la festivitat més important del dimecres, 5 de febrer?

El Santoral de l'Església Catòlica recorda avui a Santa Àgueda que va néixer a Sicília l'any 230. Una època en què l'emperador romà Deci va ordenar perseguir els cristians.

Va coincidir llavors que el procònsol de Sicília va ser rebutjat per una jove anomenada Àgueda. La dona havia ofert la seva virginitat a Jesucrist i aquell, per venjar-se per no aconseguir els seus plaers, la va enviar a un bordell on miraculosament Àgueda va conservar la seva virginitat.

Més enfurismat encara, el procònsol va exigir que torturessin la jove i que li tallessin els pits. La santa va reaccionar: "Cruel tirà, no et fa vergonya torturar en una dona el mateix pit amb el qual de nen et vas alimentar?".

Llavors Sant Pere se li va aparèixer i va curar les seves ferides. Però la dona va continuar sent torturada i llançada sobre carbons al roig viu i arrossegada per la ciutat de Catània.

La llegenda explica que va llançar un crit d'alegria en morir i va donar gràcies a Déu. Un any després de la seva mort el volcà Etna va entrar en erupció.

Llavors els habitants de Catània van pregar la seva intervenció per aturar la lava a les portes de la ciutat. Des d'aquell moment Santa Àgueda és patrona de Catània, de Sicília i dels voltants del volcà.

Àgueda és un nom femení d'origen grec que vol dir 'bondadosa'. Actualment, unes 9.105 dones a Espanya podrien celebrar el seu sant gràcies a Santa Àgueda.

San Felip de Jesús

San Felip de Jesús va ser un frare franciscà d'origen mexicà que va viure al segle XVII. És el primer sant canonitzat natiu de Mèxic i protomàrtir d'aquest país.

Beata Isabel Canori Mora

Beata Isabel Canori Mora va ser una mare de família italiana que va viure al segle XVIII. Després d'haver patit durant molt de temps la infidelitat del seu marit, així com angoixes econòmiques i el cruel tracte per part de parents, va oferir la seva vida a Déu.

Altres Sants: el Santoral complet del dimecres 5 de febrer

El Santoral de l'Església Catòlica recorda també aquest dia la celebració d'aquests altres sants i beats: