Santoral d'avui, dijous 6 de febrer de 2025: Quin Sant se celebra avui?

El Santoral de l'Església Catòlica recorda una santa que va ser martiritzada a finals del segle III.

Qui va ser Santa Dorotea, la festivitat més important del dijous, 6 de febrer?

El Santoral de l'Església Catòlica celebra avui en especial a Santa Dorotea. Les dades que hi ha sobre la seva vida es troben en una recopilació denominada Martiriologo Jeronimiano.

La citada recopilació afirma que Santa Dorotea va viure al segle IV i va destacar per la seva caritat, puresa i saviesa. Quan les autoritats es van assabentar que professava la fe cristiana, va ser obligada a dur a terme un ritual per adorar els déus pagans. No obstant això, ella es va negar i per aquest motiu va ser torturada.

Aleshores van ordenar a dues germanes que visitessin la Santa perquè l'obliguessin a renunciar a la seva fe. La conseqüència va ser que aquestes també es van convertir a la fe de Crist i per això van ser enviades a la foguera, mentre que a Santa Dorotea va ser condemnada a ser executada

Abans que Santa Dorotea fos martiritzada es va trobar amb Teòfil, un escèptic. Aquest, davant la fe de la noia, li va dir despectivament que portés tres roses i tres pomes del Jardí del seu Déu si era la "esposa de Déu" en realitat. Santa Dorotea va acceptar el repte.

Abans de ser decapitada, va resar fins que es va aparèixer davant d'ella un nen que, després d'escoltar les seves pregàries, li va entregar tres flors i tres pomes. Després li va demanar que quan ella morís li entregués aquests dons de Déu a Teòfil. Aquest, en rebre'ls i veure el que havia aconseguit Santa Dorotea amb la seva fe, es va convertir també a la fe cristiana.

Dorotea és un nom femení d'origen grec, que significa 'regal dels déus'. Aquest dia a Espanya, unes 1.968 dones podrien celebrar el seu sant gràcies a Santa Dorotea de Capadòcia.

San Pablo Miki i companys

San Pablo Miki i companys van ser jesuïtes que van donar la seva vida per imitar Jesús. A Nagasaki, Japó, es recorda el que va succeir el 1597 a 8 preveres i 17 laics. A causa de la persecució contra els cristians tots ells van ser empresonats, durament maltractats i condemnats a mort després de manifestar la seva alegria per haver merescut morir com va morir Crist.

San Alfonso María Fusco

San Alfonso María Fusco va ser un religiós italià que va viure al segle XIX. Va exercir el seu ministeri entre els agricultors i es va preocupar per la formació dels joves pobres i orfes. Va fundar la congregació de Germanes de Sant Joan Baptista.

Altres Sants: el Santoral complet del dijous 6 de febrer

El Santoral de l'Església Catòlica recorda també la celebració d'aquests altres sants i beats: