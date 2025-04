Vox respon al nou cordó al Parlament assenyalant els discursos d'odi

El PSC, Junts, ERC, Comuns i la CUP han anunciat la creació d'una comissió d'estudi sobre els discursos d'odi al Parlament. Es tracta clarament d'un nou cordó sanitari per aïllar encara més Vox i Aliança Catalana.

El portaveu de Vox, Joan Garriga, ha comparegut aquest dimarts al Parlament per valorar l'actualitat política. Sobre el nou cordó sanitari, ha dit que "la intenció dels progres i el separatisme és molt clara, atemorir Vox i silenciar-nos". Adverteix que "volen posar-nos una mordassa censurant les nostres intervencions".

Però ha deixat clar que "no ho aconseguiran", perquè en la seva opinió el que fa Vox "no són discursos d'odi, sinó discursos d'amor. D'amor al nostre, d'amor a la nostra civilització, d'amor a la nostra seguretat".

Els veritables discursos d'odi

El portaveu de Vox ha assenyalat els "veritables" discursos d'odi "que hem de suportar en cada ple". Ho deia en referència a l'"odi a Espanya", una "falta de respecte a la nostra història comuna i al nostre passat". També l'"odi a la policia",en referència a la intervenció de la diputada de la CUP que jaleava els disturbis a Salt.

Garriga ha reiterat que "nosaltres continuarem amb alegria, amb il·lusió, treballant i denunciant el que considerem". En aquest sentit, ha assegurat que "no hi haurà denúncies ni cordons" que impedeixin que "continuem defensant la veritat cada vegada amb més suport".

En aquest sentit, Garriga ha posat en valor els resultats del CEO que diuen que Vox és el partit favorit dels joves a Catalunya. "Es demostra que els joves volen unitat, llibertat de pensament, igualtat i defensar el nostre", ha expressat.

Vox alça novament la veu contra la islamització

El portaveu de Vox ha insistit novament en la seva defensa dels barris segurs, posant el focus en la islamització de Catalunya. Ha recordat que la comunitat catalana té 660.392 musulmans, el doble que Andalusia, Madrid o Múrcia. I que el nombre de mesquites no para de créixer, amb l'agreujant que una de cada tres són salafistes.

Per això Vox proposarà que el Parlament declari l'islamisme com un moviment incompatible amb els valors occidentals. Volen que s'elabori un pla per detectar aquells barris que van camí de convertir-se en zones on no impera l'autoritat (no-go). Vox demana que es convoqui una Junta de Seguretat extraordinària per abordar l'amenaça de l'islamisme.

Aquest dimarts la Guàrdia Civil ha desarticulat una cèl·lula logística de Hezbollah a Barcelona, en una operació amb tres detinguts. Amb aquests ja són nou els detinguts en només una setmana a Espanya. La majoria de les operacions antiterroristes tenen lloc a Catalunya.