9 detinguts en una setmana: Espanya i Catalunya, en guerra contra la gihad

La Guardia Civil va efectuar ahir una nova operació antiterrorista al cor de Barcelona, que es va saldar amb nou detinguts. Amb aquests ja són nou en només una setmana els arrestats per suposats vincles amb organitzacions terroristes islamistes. La dada evidencia un augment de l'activitat gihadista en territori espanyol i català, i també un increment de l'activitat policial per fer-los front.

La lluita contra el gihadisme a Espanya ha entrat en un nou escenari. La policia es troba de ple en una guerra cada vegada més complexa, en què el terrorisme islamista adquireix formes i pràctiques cada vegada més heterogènies.

La Guardia Civil va detenir dijous passat a Granada un marroquí acusat de difondre vídeos d'adoctrinament i exaltació de l'ISIS. Ahir, l'Institut Armat va detenir tres membres pertanyents a una cèl·lula logística de Hezbolà. L'amenaça terrorista abasta per tant des de llops solitaris fins a cèl·lules dorments, des d'activitats de propaganda i adoctrinament fins a la preparació d'atemptats.

El que és evident és que l'inici de la guerra a Orient Pròxim, a l'octubre de 2023, i la crida a la gihad global per part dels líders islàmics, ha incrementat l'activitat islamista en el territori espanyol. El 2023 hi va haver 78 detinguts en 36 operacions, mentre que el 2024 hi va haver 81 detinguts en 42 operacions.

Detinguts i operacions antiterroristes a Espanya Any Detinguts Operacions 2022 46 27 2023 78 36 2024 81 42 Gener-abril 2025 46 - Font: Observatori Internacional del Terrorisme

Aquest 2025 ja van 46 detinguts, i va camí de batre el rècord des de l'any de l'atemptat de les Rambles i Cambrils el 2017. Els experts no tenen cap dubte a considerar que ara mateix estem en guerra contra el terrorisme islamista.

Cada vegada més joves i més radicalitzats

La lluita antiterrorista ha canviat en els últims anys. Les grans cèl·lules terroristes i els atemptats massius van ser substituïts per llops solitaris que perpetraven atacs de menor abast. Això reduïa el risc de grans matances, però complicava la detecció i neutralització de possibles terroristes per part dels serveis secrets i d'informació.

De sobte qualsevol persona amb un cotxe o un ganivet podia provocar una desgràcia, i la tasca d'adoctrinament i propaganda va començar a tenir més rellevància. En els últims temps s'ha produït un canvi important. Els detinguts són persones cada vegada més joves, i cada vegada més radicalitzades.

L'any passat, el 40% dels 81 detinguts van ser menors de 25 anys, i 15 d'ells eren menors d'edat. Segons els estudis en base als detinguts aquests últims anys, el perfil del nou gihadista és un jove entre 16 i 25 anys, a l'atur i seguidor de Daesh. La policia espanyola mostra una gran preocupació, perquè indica que la gihad està triomfant entre els més joves.

L'altra preocupació és l'adoctrinament de terroristes en zones de guerra de Pròxim Orient i el seu enviament a països occidentals per perpetrar atemptats. Síria i Tadjikistan són ara mateix el principal focus de l'entrenament de terroristes islamistes.

Catalunya, zona d'alt risc

Més d'un terç de les operacions antiterroristes efectuades l'any passat van ocórrer a Catalunya, i aquest any va camí de rècord. No és una casualitat. A Catalunya els governs han actuat durant anys amb complicitat cap a l'islamisme, permetent per exemple la proliferació de mesquites salafistes on es difonen amb impunitat missatges radicals.

A la televisió pública es blanqueja sistemàticament a organitzacions terroristes com Hamas i Hezbolà, considerats com "grups de resistència". L'esquerra censura qualsevol crítica a l'islamisme com "islamofòbia" i partits com Junts proposen cursos de català per a imams radicals. El terreny sembrat durant anys està donant ara els seus fruits.

En poques setmanes la policia ha desarticulat una cèl·lula de deu pakistanesos que volien degollar infidels, i una altra que nodria les entranyes militars de Hezbolà. La qual cosa evidencia el perill latent a Catalunya, on no s'exclou la possibilitat d'un nou atemptat.