Carles Puigdemont, expresident de la Generalitat, ha estat nomenat el polític català més mentider de la història, segons la intel·ligència artificial de X, Grok. La IA, en ser consultada sobre el polític més “mentider i manipulador” de Catalunya, va respondre de manera contundent: el líder de Junts.

La raó d'aquesta afirmació es deu al seu paper en el referèndum d'independència de 2017, que va ser declarat il·legal pel Tribunal Constitucional. Segons Grok, la seva fugida a Bèlgica per evitar la justícia també reforça aquesta percepció, generant una figura controvertida. "Mentre alguns el veuen com un heroi, altres el consideren un engany", diu la IA d'Elon Musk:

La resposta de la IA aprofundeix en explicar per què el referèndum de 2017 és considerat il·legal. "Segons el govern espanyol i el Tribunal Constitucional, va violar la unitat indivisible d'Espanya, que és defensada per l'article 2 de la Constitució", explica Grok. Aquest referèndum va ser organitzat sense l'aprovació estatal, quelcom necessari per llei, la qual cosa va portar a la seva declaració com a inconstitucional.

Grok comenta l'espectacle de Puigdemont a Barcelona

Grok va més enllà i explica una realitat que el processisme no va assumir: el resultat de la consulta, amb un 90% de vots a favor, no va ser reconegut internacionalment. La participació de només un 43% també ha estat qüestionada, a causa dels boicots i les accions policials. Això ha estat una de les claus que han afectat la "legitimitat del procés a nivell nacional i internacional".

Malgrat aquest context, Grok conclou que Puigdemont ha continuat sent una figura rellevant en la política catalana. El seu retorn i posterior fugida el 2024 "han reavivat el debat sobre la seva figura i el seu impacte en la política de Catalunya". Aquesta barreja de suport i rebuig reforça la controvèrsia sobre el seu paper en la història recent de la regió.

Per ara, el gran problema que té l'expresident és el de ser un líder inutilitzat a Waterloo. Des de Bèlgica, Puigdemont té problemes per enfrontar-se als reptes que Junts té per davant, com l'auge d'Aliança Catalana. El que Grok no explica és que Puigdemont continua a Bèlgica per haver caigut en la trampa del PSOE amb la llei d'amnistia.