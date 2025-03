Vox vol que el Parlament declari l'islamisme 'incompatible' amb Occident

Vox a Catalunya ha estat un dels partits més vehements a assenyalar la incompatibilitat de l'islam amb els valors occidentals. Això ha suscitat molta polèmica, sobretot des que la Generalitat multés amb 10.001 euros a Sílvia Orriols per formular aquesta idea. Vox no només la va recolzar, sinó que ara presenta una proposta de resolució al Parlament perquè la institució es pronunciï sobre això.

La proposta insta el Parlament a considerar l'islamisme "un moviment polític-religiós incompatible amb Occident i els principis de llibertat, igualtat i democràcia". També que contravé "les nostres lleis civils i el nostre mode de vida".

Vox defensarà la moció a la Comissió d'Interior i Seguretat Pública del Parlament, on probablement serà rebutjada. Però el partit d'Ignacio Garriga continua aprofundint en aquesta idea present en el debat parlamentari a Catalunya. Vox continua amb la seva campanya de denúncia de la islamització de Catalunya, en la qual s'emmarca aquesta proposta de resolució pionera al Parlament.

Més enllà de la declaració formal sobre la incompatibilitat, la proposta de resolució té altres punts interessants. Per exemple, demana que es persegueixin els discursos d'odi de l'islam contra la dignitat de les persones, les dones i els cristians. O que es faci un pla per detectar els barris susceptibles de convertir-se en zones no-go.

A més, Vox suggereix l'impuls d'un pla integral contra el gihadisme i eliminar les subvencions a ONG amb vincles islamistes. De forma més general, denuncien la islamització de Catalunya i la imposició del model multicultural.

Impedir l'avanç de l'islamisme

Vox considera que Catalunya encara no ha arribat a la situació d'altres països com França o Regne Unit, però alerta de "símptomes preocupants". Aquesta proposta de resolució persegueix precisament frenar el procés d'islamització per no acabar com aquests països. Per això, veu fonamental evitar la proliferació de "comunitats paral·leles amb normes socials alienes a la nostra cultura, on el radicalisme troba terreny fèrtil per créixer".

Adverteixen de l'augment exponencial del nombre d'immigrants d'origen islàmic, especialment a Catalunya. Denuncien la connivència dels poders públics, afavorint per exemple la multiplicació de mesquites. A Catalunya, una de cada tres mesquites difonen missatges radicals vinculats al salafisme.

Aquests últims mesos han sortit a la llum dades sobre l'augment dels matrimonis forçats i la mutilació genital femenina. Elements que porten a Vox a plantejar aquesta moció, per protegir la identitat nacional i afavorir la integració dels immigrants.