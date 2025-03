Vox proposa en el Parlament eliminar les classes d'àrab

L'islam és un dels temes de debat més espinosos a Occident. En alguns països, com França o Bèlgica, el debat ha assolit nivells prioritaris. A Espanya, en canvi, el debat queda una mica més atenuat per l'alta presència d'immigració hispana.

Però Catalunya, com ve sent habitual, és una excepció a aquesta dinàmica demogràfica. I és que, Catalunya, representant el 16% de la població d'Espanya, acumula prop del 30% de la població musulmana. Més en particular, resideixen 235.278 marroquins i 55.771 pakistanesos.

Aquesta concentració poblacional explica que, malgrat els nivells absoluts, Catalunya sí que tingui alguns dels debats i problemes característics d'altres països europeus. Així, per exemple, és públic i notori que Catalunya és un dels punts focals de l'activitat antiterrorista a tot el sud d'Europa. Tanmateix, moltes de les tensions que sorgeixen són les pròpies del dia a dia.

Una d'aquestes tensions és el sistema educatiu. Passa que, amb aquests nivells d'immigració, el sistema d'ensenyament públic ofereix classes d'àrab i cultura marroquina. A més, a Catalunya, es va signar un acord amb la Lliga Àrab, per valor de 7,5 milions d'euros, per promoure l'àrab a les escoles catalanes.

El debat polític

La presentació d'aquests plans educatius va generar un fort debat al Parlament. Una de les forces polítiques que s'hi va oposar amb més vehemència va ser Vox. "És incomprensible que la Generalitat fomenti ensenyances que menyscaben la nostra cultura catalana i espanyola i que creen confrontació cultural", van denunciar des de Vox el passat novembre.

Ara, la formació liderada per Ignacio Garriga, ha anunciat la presentació d'una proposta "per acabar amb les classes d'àrab i cultura marroquina a les escoles de Catalunya". En un escrit dirigit a la Mesa del Parlament, des de Vox assenyalen que aquests programes educatius tenen com a objectiu "el foment identitari dels marroquins a Espanya":

Des de Vox recorden que el programa "està finançat pel Govern de Marroc, a través de la fundació Hassan II". De la mateixa manera, adverteixen que "els professors són funcionaris escollits pel Govern de Marroc per exercir a Espanya aquesta professió".

Finalment, els de Vox posen l'accent en la tendència demogràfica. "Tenint en compte que la tendència demogràfica implica l'increment exponencial de més població immigrant de procedència marroquina, hem de promoure des d'Espanya l'adaptació cultural d'aquests immigrants a la cultura espanyola", conclou Vox.